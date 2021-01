Ferentino, rifiuti ingombranti e Raee: la raccolta è un successo

Secondo appuntamento con la raccolta dei rifiuti ingombranti e Raee ieri sul terriotrio cittadino. Tanti i ferentinati che si sono recati nel punto di raccolta itinerante, nel quartiere Pareti (in precedenza era avvenuto a Pontegrande), per disfarsi di ogni oggetto ingombrante e materiale elettrico.

Il terzo atto della raccolta è in calendario il 6 febbraio nel piazzale di Colle Silvi, zona Campo sportivo. L’iniziativa vuole a contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio, a beneficio del decoro della città. Il servizio funziona e i cittadini lo apprezzano, ma c’è bisogno di un punto di raccolta stabile, vale a dire un’isola ecologica. Dal Comune assicurano che si sta accelerando e hanno annunciato che da febbraio sarà ampliato il servizio porta a porta, oggi attivo soltanto in alcune zone della città. Inoltre, prossimamente, cominceranno i lavori per realizzare l’attesa isola ecologica, che dovrebbe entrare in funzione entro la prossima estate in località Ridotto. Servizi importanti, sicuramente in ritardo a Ferentino, che miglioreranno la differenziata e faranno aumentare la percentuale del servizio, rimasta al palo.

Così anche ieri molti cittadini, dal mattino fino alle 15,30, hanno raggiunto la zona di Pareti per smaltire i rifiuti ingombranti e Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso). L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione con la società “Lavorgna”, che mette a disposizione il proprio personale. «Continua l’azione del Comune nel rispetto dell’ambiente, per una città più ecosostenibile», spiegava recentemente il sindaco Antonio Pompeo.

«Nel settore dell’ambiente e della raccolta rifiuti – sostengono oggi il primo cittadino e l’assessore all’Ambiente Evelina Di Marco – simili interventi e servizi dimostrano quanto il rispetto e l’impegno per rendere Ferentino più ecosostenibile siano costanti. Avere una città pulita, decente e proiettata verso il futuro green, significa garantire ai nostri figli e alle future generazioni un mondo più sano in cui vivere».

Dai rifiuti alle polveri sottili. Oggi intanto si è svolta la terza domenica ecologica.