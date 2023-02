feriado-de-navegantes:-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-em-porto-alegre

Haverá passe livre nos ônibus da Capital nesta quinta-feira (2). Agências bancárias das cidades em que será feriado ficarão fechadas. Confira também as alterações em serviços públicos estaduais. Fiéis carregam imagem de Nossa Senhora dos Navegantes durante procissão em Porto Alegre

O feriado municipal de Nossa Senhora dos Navegantes , nesta quinta-feira (2), deve causar restrições de horário e mudanças no funcionamento de uma série de serviços oferecidos em Porto Alegre.

Passe Livre

Haverá passe livre nos ônibus da Capital. A tabela horária será equivalente a de domingos e feriados e poderá ser consultada no site da EPTC. O atendimento terá um total de 158 linhas e 4.334 viagens.

Procissão

A procissão começará às 8h a partir do Santuário Nossa Senhora do Rosário, seguindo pela rua Vigário José Inácio, avenida Mauá, Avenida Castello Branco (pista Centro-bairro) até a Avenida Sertório e o santuário de Nossa Senhora dos Navegantes.

A partir das 8h, a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) fará bloqueio na Avenida Mauá, entre a Rua Vigário José Ignácio e Rua da Conceição. A Avenida Sertório também estará bloqueada entre a Rua Voluntários da Pátria e Rua Santos Pedroso, assim como o seu acesso e descida da ponte do vão móvel do Guaíba, nos dois sentidos, a partir das 6h. Os condutores que trafegam pela Avenida Castello Branco, na chegada à Capital, serão desviados para o Túnel da Conceição.

Mapa com a rota da procissão de Navegantes, em Porto Alegre

EPTC/Divulgação

Trensurb

A Trensurb informa que, nesta quinta (2), os intervalos entre viagens seguirão a tabela horária de sábados, com partidas de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. Na sexta (3), sábado (4) e domingo (5), a operação do metrô segue as tabelas para cada dia.

Comércio

O comércio da Capital poderá abrir nesta quinta, feriado municipal de Nossa Senhora dos Navegantes. O Sindilojas orienta que os lojistas observem as regras estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria para o funcionamento das lojas em feriados. Os estabelecimentos que tiverem firmado Acordo Coletivo de Trabalho poderão abrir normalmente com a mão de obra dos funcionários.

Sobre os horários de abertura e fechamento, o comércio de rua possui autonomia para decidir, informa o Sindilojas. Já as lojas localizadas em shoppings, galerias e centros comerciais devem seguir as regras destes empreendimentos.

Supermercados

Todos os supermercados que possuem acordo coletivo com o sindicato dos trabalhadores poderão funcionar normalmente.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) informa que os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas. Com isso, as agências bancárias das cidades em que será feriado ficarão fechadas.

Conforme a Febraban, as contas que vencem nesse dia podem ser pagas no dia útil seguinte sem acréscimo de multas ou juros. Outra opção trazida pela federação é o acesso a canais alternativos para a realização de operações bancárias.

Limpeza urbana

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalha normalmente com todas as coletas durante o feriado: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às 12h e das 13h às 16h. O DMLU atende pelo telefone 156.

Saúde

Os prontos atendimentos e hospitais Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) permanecerão abertos 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192.

A Equipe de Regulação Hospitalar e o plantão de notificação epidemiológica seguem funcionando. As unidades de saúde e farmácias distritais não funcionam no nesta quinta (2), retomando o atendimento na sexta (3).

Prontos atendimentos 24h:

PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza)

PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus)

PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro)

PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – telefone: 3289-3456)

UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – telefone: 3368-1619)

Vacinação

A vacinação contra a gripe e Covid-19 será retomada na sexta (3).

Agências FGTAS/Sine

A unidade do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda com a Mauá, estará fechada nesta quinta (2). O atendimento ao público retorna na sexta (3), a partir das 8h.

Serviços de segurança

O Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic) opera 24 horas. O videomonitoramento acompanha a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana. O Ceic também atua no atendimento a situações de risco e emergência.

Outros serviços

Serviços oferecidos pela Prefeitura de Porto Alegre como iluminação pública, Defesa Civil, equipe de fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), equipe de Manejo Arbóreo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb), Conselho do Tutelar funcionam em regime de plantão.

Alterações em serviços públicos estaduais

O Hemocentro e o Disque Vigilância estarão fechados na quinta-feira. Não haverá atendimento presencial e telefônico no IPE Saúde. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro de Informações Toxicológicas (CIT) terão plantão 24 horas.

As Agências FGTAS/Sine estarão fechadas nos seguintes municípios: Arroio dos Ratos, Cachoeirinha, Camaquã, Charqueadas, Canoas, Eldorado do Sul, Guaíba, Imbé, Jaguarão, Nova Santa Rita, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Sobradinho, Salto do Jacuí, Torres, Tramandaí e Triunfo. As unidades reabrirão na sexta-feira (3).

As agências do Tudo Fácil em Porto Alegre e Rio Grande estarão fechadas na quinta. As unidades dos municípios de Passo Fundo, Caxias e Lajeado do Tudo Fácil não terão alterações em seus horários de funcionamento.

No Procon, os canais de atendimento presencial e tira dúvidas estarão fechados. Somente o site estará recebendo demandas. O Detran não terá expediente na sede administrativa.

