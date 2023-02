Feriado ou ponto facultativo? Veja como fica o calendário em Limeira e Piracicaba no Carnaval

Em âmbito nacional a data é ponto facultativo e cabe aos estados ou municípios decidir como fica a situação. Bloco da Ema no Carnaval 2018 em Piracicaba

A chegada da folia de Carnaval em 2023 vem junto com a dúvida: é feriado ou ponto facultativo? Em âmbito nacional a data é ponto facultativo e cabe aos estados ou municípios decidir como fica a situação. Nas maiores cidades da região, a data não é feriado.

O calendário oficial de Piracicaba estabelece que nos dias 20, 21 e 22 (até 12h) será considerado ponto facultativo. Isso significa que os serviços públicos não essenciais não vão funcionar nesse período.

Em Limeira a regra é a mesma, segundo a prefeitura. Os dias 20 e 21 são ponto facultativo e os serviços públicos não essenciais podem não funcionar.

O ponto facultativo, no entanto, não afeta o funcionamento das empresas. Nas duas cidades, os empresários podem decidir se os funcionários vão ou não abonar os dias de trabalho para aproveitar a folia.

Outra opção, caso as horas não sejam abonadas, é fazer um acordo sobre os dias a serem trabalhados e a forma de compensação dessas horas.

Nesse caso, a empresa poderá exigir que o trabalhador compense as horas não trabalhadas em outros dias (com exceção do domingo), respeitado o limite máximo de duas horas extras diárias.

Esses dias não trabalhados podem ainda entrar no banco de horas como horas-débito, e o funcionário tem que compensar isso dentro do prazo estipulado em acordo com a empresa.

Carnaval não é feriado nacional; entenda

