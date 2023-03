Ferido por vítima de assalto, ladrão é preso ao buscar atendimento médico em Cravinhos, SP

Homem foi ferido por canivete enquanto agredia idoso para roubar objetos da casa dele, diz boletim. Ele foi preso no pronto socorro, mas precisou ser transferido para hospital em Ribeirão Preto. Ladrão agride idoso de 83 anos e rouba seus pertences em Cravinhos, SP

Reprodução/EPTV

Um homem de 36 anos foi preso no pronto-socorro de Cravinhos (SP) após agredir e roubar um idoso de 83 anos na noite de quinta-feira (9). Segundo o boletim de ocorrência, o ladrão foi ferido pela vítima durante a ação.

O crime aconteceu na Rua Maestro Jorge da Fonseca, no Centro da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso estava dormindo, quando foi surpreendido pelo criminoso que o ameaçou com um canivete.

Ele foi agredido com a própria bengala e sufocado com uma touca. Durante a agressão, a vítima conseguiu pegar a arma do agressor e feri-lo. O homem acabou fugindo com R$ 22, um telefone e o relógio do morador.

Ferido no rosto, o idoso foi levado ao Pronto Socorro Municipal, e policiais militares estiveram no local para registrar a ocorrência. No local, os agentes foram informados que havia um homem com uma lesão no abdômen sendo atendido, o que coincidia com o relato da vítima sobre o ferimento causado no ladrão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito estava carregando um relógio no bolso, e o objeto foi identificado pelo filho da vítima como sendo do pai dele.

O homem foi preso, mas por causa da gravidade do quadro clínico acabou sendo transferido para a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE).

O idoso foi levado do pronto socorro ao Hospital São Francisco.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Rienzo