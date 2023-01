Feridos após balão cair em SC passam por cirurgias

Piloto e passageiros estão ‘conscientes e estáveis’, segundo boletim médico. Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira na região de Praia Grande, município conhecido pelos passeios de balão. Balão cai durante passeio e deixa três pessoas feridas em SC

O piloto e os dois passageiros que estavam em um balão que caiu na manhã desta quarta-feira (25) entre Praia Grande e São João do Sul, no Sul catarinense, vão passar por cirurgias ortopédicas, segundo boletim médico das 15h desta quarta. Eles não correm risco de vida.

Conforme o boletim, os três estão “conscientes e estáveis”. As informações foram divulgadas pela Prefeitura de Praia Grande.

Imagens que circulam nas redes sociais, confirmadas pela prefeitura, mostram o balão em movimento desordenado (assista acima). O atendimento às vítimas, um casal de turistas de Curitiba e o piloto, foi feito pela prefeitura e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Investigação

O município informou, em nota, que montou um comitê para apurar as causas do acidente e que está, junto com a Confederação Brasileira de Balonismo (CBB), colaborando com as autoridades policiais.

Acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira

São investigadas as possíveis causas e os protocolos de segurança usados pela empresa responsável pela prestação do serviço. A apuração ocorre em sigilo até que todas as perícias sejam concluídas.

Acidente

Os bombeiros, conforme relatório, ficaram responsáveis por conter o incêndio causado pelo cilindro de propano do balão.

Balão cai durante passeio e deixa turistas e piloto feridos

Região onde balão com 3 pessoas caiu em SC é a ‘Capital dos Canyons’

O equipamento, que costuma fica acoplado ao balão, foi encontrado sozinho na localidade de Timbopeba, em São João do Sul. Após a extinção do material combustível, conforme os socorristas, ele foi devolvido à empresa responsável.

Bombeiros tiveram que conter o incêndio causado pelo cilindro de propano do balão

