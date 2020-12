ferie-extra-ai-dipendenti-pubblici-se-fanno-vacanza-in-patria.-l’idea-della-bolivia-per-rilanciare-il-turismo

Ferie extra “forzate” per i dipendenti pubblici. Questo lo stratagemma della Bolivia per rilanciare il suo turismo, alle corde come in ogni angolo del pianeta a causa della pandemia. Nel Paese andino, 11 milioni di abiitanti, 500 mila persone lavorano nell’amministazione statale o locale. A seconda dell’anzianità, hanno diritto a un periodo annuale di riposo compreso tra le due e le quattro settimane: questo, secondo il programma lanciato alla fine del mese scorso, verrà incrementato del 20-30 per cento, a patto che queste ferie in più vengano convertite in vacanze entro i confini nazionali.

Bolivia. Solo pochi ciclisti nella “Death road”, lo sterrato dove per ridurre rischi si circola all’inglese

Immagini dalla Yungas Road, la famosa e famigerata “strada della morte”, tanto spettacolare quanto pericolosa, che collega la capitale boliviana La Paz con Yungas e l’Amazzonia. Anche oggi, che, con la nascita di una via alternativa e la sua riconversione a ciclovia, di fatto incompleta, perché auto e veicoli pesanti sono tuttora ammessi e di tanto in tanto transitano. Tra le maggiori attrazioni turistiche attorno alla capitale del Paese andino, la Yungas viene percorsa mediamente da 25 mila turisti l’anno, che, in questo tormentato 2020, sono quasi svaniti. Tra le sue peculiarità, oltre allo straordinario paesaggio che è in grado di offrire a chi osa sfidarla, quella della circolazione sulla sinistra – all’inglese, unica strada del Paese – finalizzata a minimizzare i rischi

Il coronavirus ha impattato sul turismo boliviano producendo perdite dell’ordine del miliardo di dollari (820 milioni di euro al cambio attuale). Il ministro dello sviluppo economico Nestor Huanca spiega che “ovviamente abbiamo bisogno di riattivare il settore, ma per farlo occorre un aiuto dallo stato, e da lì è partito il progetto”. Il programma si protrarrà per tutto il 2021.

La Bolivia ha numerose attrattive turistiche anche a livello internazionale, dal Salar de Uyuni al Lago Titicacam, sino ai siti preincaici tihauanaco. La Paz, la capitale amministrativa, è a sua volta popolare per il Mercato delle streghe e come punto di partenza per la famigerata “Strada della Morte” che attira cicloturisti e persone amanti dell’estremo. Nel 2019, il Paese sudamericano ha ricevuto 1,47 milioni di ospiti internazionali, ognuno dei quali ha portato in media quasi 770 euro. Un flusso che da marzo – quasi superfluo dirlo – si è virtualmente azzerato.

(afp)

Il Covid ha contagiato sinora 150mila boliviani, uccidendone più di 9mila. Il turismo, che genera il 4-5 per cento del Pil locale, ha perso in quest’anno 100mila addetti e 500mila persone che lavorano nell’indotto. Benché dipendente dall’estero, il settore potrebbe in teoria trarre beneficio da un rilancio del movimento interno, se è vero che quasi la metà della popolazione (dati 2018) fa almeno una vacanza all’anno.

Ma non tutti ci credono. “Non so se l’iniziativa otterrà il consenso auspicato da chi l’ha ideata”, dubita Helga Cisneros, presidente della Camera dell’ospitalità di La Paz.