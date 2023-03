ferie:-quanti-giorni-per-il-personale-di-ruolo-con-settimana-corta-o-giorno-libero.-scheda-per-segreterie

Il docente ha diritto a: 30 gg. di ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3; 32 gg. se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3. Cosa si intende per “anzianità di servizio” Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato, pertanto anche un docente neoassunto in ruolo nell’anno […]

Vito Califano