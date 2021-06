“fermate-i-vaccini-sugli-adolescenti”.-appello-di-medici-di-singapore-dopo-la-morte-inspiegabile-di-un-13enne-americano

Un gruppo di medici ha scritto una “lettera aperta urgente” al comitato di esperti di Singapore sulla vaccinazione contro il Covid-19, chiedendo che l’inoculazione dei giovani venga interrotta fino a quando il CDC degli Stati Uniti non chiarirà il motivo per cui un adolescente che ha ricevuto il vaccino è morto.

Scritta “a nome di molti pediatri, medici di base, specialisti, chirurghi e medici di base preoccupati” e firmata da un certo numero di professionisti medici di Singapore, la lettera è stata pubblicata su Facebook sabato. I suoi autori hanno esortato le autorità a “considerare un breve ritardo” nella vaccinazione dei giovani con acido ribonucleico messaggero (mRNA) in vista del recente incidente negli Stati Uniti.https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkwangpo.kho.1%2Fposts%2F1693561577508221&show_text=true&width=500

All’inizio di questa settimana, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno avviato un’indagine sulla morte di un tredicenne di Saginaw, nel Michigan, avvenuta tre giorni dopo aver ricevuto la sua seconda iniezione di un vaccino contro il Coronavirus non menzionato. I vaccini prodotti da Pfizer-BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson hanno ricevuto l’approvazione di emergenza negli Stati Uniti e tutti e tre sono in uso anche a Singapore.

I medici che hanno firmato la lettera hanno sostenuto che al CDC dovrebbero essere concesse “alcune settimane per produrre dati solidi e convincenti” sulla morte dell’adolescente e sulla possibilità di un collegamento con l’inoculazione. Insistono sul fatto che la questione è urgente perché Singapore sta portando avanti “uno dei programmi mRNA più aggressivi” al mondo, in cui si prevede che almeno 200.000 adolescenti vengano vaccinati.

“Certamente, non vogliamo vedere più sospetti decessi correlati al vaccino in nessun giovane nel fiore degli anni”, afferma la lettera. Sulle preoccupazioni diffuse, anche i genitori di Singapore hanno lanciato una petizione, chiedendo alle autorità della città-stato insulare di sospendere la vaccinazione dei minori di 30 anni, in particolare dei ragazzi delle scuole dai 12 ai 15 anni, fino al completamento dell’indagine CDC. Finora è stato firmato da circa 2.000 persone.

Domenica, il comitato di esperti sulla vaccinazione contro il Covid-19 ha confermato di aver preso nota della lettera dei medici. Le autorità hanno assicurato che stanno monitorando da vicino i dati locali e globali per mantenere aggiornate le loro raccomandazioni. Al momento, la valutazione è che i benefici delle iniziazioni di anti-Covid-19 superano i rischi posti dal virus, ha affermato il comitato.

L’ente ha consigliato di continuare la vaccinazione dei giovani locali, ma ha aggiunto che per precauzione dovrebbero evitare attività fisiche intense per una settimana dopo la seconda somministrazione e contattare un medico in caso di complicazioni di salute.

La vaccinazione è in pieno svolgimento a Singapore, dove oltre due milioni dei suoi 5,7 milioni di cittadini hanno già ricevuto entrambe le vaccinazioni. La città-stato mira a vaccinare completamente i due terzi della sua popolazione, dicendo anche che cambierà radicalmente la sua strategia di far fronte al virus.

Un gruppo di ministri di Singapore ha dichiarato in un editoriale per lo Straits Times che il piano è di revocare i divieti di viaggio e di “vivere normalmente con [Covid-19] in mezzo a noi” mentre il virus continua a mutare “Non possiamo sradicarlo, ma possiamo trasformare la pandemia in qualcosa di molto meno minaccioso, come l’influenza o la varicella, e andare avanti con le nostre vite”, hanno affermato i funzionari.

Fonte originale: Russia Today in English