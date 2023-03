fermo:-sparatoria-a-lido-tre-archi,-ferito-un-40enne

Fermo 30 marzo 2023 – Si è recato a casa sua per discutere di un conto in sospeso, ma la situazione è degenerata in pochi attimi: ha tirato fuori la pistola ed ha esploso sei colpi uno dei quali è arrivato a segno.

Il fatto di sangue si è consumato questa sera a Lido Tre Archi di Fermo e protagonista dell’aggressione a mano armata è stato un albanese del posto, che ha sparato contro due tunisini che vivono in un palazzo di via Tobagi.

Ad avere la peggio è stato un tunisino di 40 anni, che è stato ferito ad una gamba, mentre il suo coinquilino è riuscito a ripararsi e quindi ad evitare di essere colpito.

Erano da poco passate le 20 quando l’albanese si è recato a casa del 40enne per chiarire una questione. E’ probabile che non avesse buone intenzioni, visto che si è presentato armato. Nel giro di pochi attimi è scoppiata una lite e l’aggressore ha impugnato la pistola esplodendo una raffica di colpi.

Sul posto, allertata dai residenti che hanno udito chiaramente gli spari, è immediatamente intervenuta la polizia con tre pattuglie e, subito dopo, è stata la volta dei vigili del fuoco e deii sanitari del 118.

Dopo aver medicato il ferito sul posto, gli operatori del pronto intervento medico hanno caricato il 40enne in ambulanza e lo hanno trasportato in ospedale. Il 40enne è stato poi trasferito in sala operatoria per un intervento chirurgico che ha permesso di fermare l’emorragia e suturare la ferita.

L’uomo che ha sparato è attualmente ricercato, ma avrebbe le ore contate visto che ha già un nome e un volto.

Vittorio Rienzo