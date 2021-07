Ferragnez, una vacanza da paperoni: il prezzo per una notte in hotel è da capogiro

Ecco come Chiara Ferragni e Fedez si rilassano. È un sogno a occhi aperti e, di certo,non si può dire che abbiano badato a spese.

Chiara con la piccola Vittoria (Instagram)

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente una delle coppie più popolari del Web. La fashion blogger, tra l’altro, grazie al suo sito e ai social network, è riuscita a crearsi un vero e proprio impero. In effetti, da quando ha iniziato, con The blond salad, ne è passata di acqua sotto i ponti.

Attualmente lei è una delle influencer più pagate e cercate dai brand per le sponsorizzazioni. Ma anche le collaborazioni si sprecano tra Oreo e Nespresso, e tanti altri. Fedez, invece, rapper super tatuato, sta scalando le classiche con Mille insieme con Achille Lauro e Orietta Berti.

I due, comunque, non perdono mai occasione per postare foto e video che li riguardano. Il primo approccio tra di loro è stato proprio Instagram, e oggi, con due figli alle spalle, Leone e Vittoria, non hanno mai smesso di documentare quasi ogni attimo della loro vita insieme.

Le polemiche, però, non mancano mai, anche perché, si sa, gli haters sono parte del gioco. Come quando quella volta furono riempiti di critiche negative per aver festeggiato il compleanno al supermercato con un party di indubbia moralità. O magari anche quando avevano fatto incetta di commenti aspri riguardo a una raccolta fondi.

Chiara e Fedez e quella vacanza super costosa

In questi giorni i due innamorati stanno trascorrendo una rilassante vacanza in un resort della Versilia. E per la prima volta è venuta con loro anche la secondogenita. Quest’anno, quindi, i Ferragnez hanno optato per l’eleganza di Forte dei marmi.

La famiglia Ferragnez al completo (Instagram)

Per godersi il meritato riposo e avere tutti gli agi, marito e moglie hanno scelto l’Augustus hotel. Che, neanche a dirlo, è un albergo a cinque stelle, posto nella zona più lussuosa del comune in provincia di Lucca. Il panorama è bellissimo, tra il romanticismo del mare e il refrigerio della pineta.

D’accordo, è tutto meraviglioso, ma ci si chiede quanto denaro abbiano speso per un mega relax di questo genere. A dire il vero, secondo fonti attendibili, i due famosi coniugi potrebbero dover sganciare circa mille euro a notte. Una somma che, in effetti, potrebbe far scatenare ancora una volta una manciata di polemiche e, perché no, anche qualche invidia.

Una super vacanza, quindi, che probabilmente include persino una villa privata che, per chi la richiede, è messa a disposizione proprio da questo sfarzoso Hotel.