Ferragni, l’ex diventerà papà. L’annuncio e il silenzio di Chiara: rapporti tesi

Riccardo Pozzoli sarà presto padre. Sua moglie, Gabrielle Caunesil, è incinta. La coppia ha dato la lieta notizia nelle scorse ore, attraverso un annuncio sui social. Ma chi è Riccardo? Trattasi dell’ex fidanzato di Chiara Ferrgani nonché suo ex socio, oggi felice e sposato con la modella francese, la Caunesil, appunto.

L’annuncio della dolce attesa è giunto tramite un post su Instagram in cui Riccardo e Gabrielle hanno mostrato l’ecografia che certifica la gravidanza della giovane transalpina. Non casuale nemmeno la data scelta per divulgare la dolce novella: la coppia infatti ha scelto il 9 maggio per dare la zuccherosa comunicazione, ossia il giorno dedicato alla festa della mamma.

“Oggi è il suo giorno. Dopo dolori e sofferenze, grazie alla sua forza e alla sua resilienza, diventeremo genitori. Lo abbiamo scoperto il giorno della festa del papà e siamo al terzo mese nel giorno della festa della mamma. Tutto è così magico”. Così Pozzoli su Instagram.

Commentatissimo il post relativo alla gravidanza della Caunesil. Tra i vip, per gli auguri, si sono palesati Jo Squillo, Paola Maugeri e Gianluca Vacchi. Per il momento nessuna traccia di Chiara Ferragni. Probabile che l’influencer dei record non farà alcun augurio all’ex, in quanto i rapporti con lui, attualmente, non sono dei migliori. Anzi, non ce ne sono proprio, stanno a zero.

Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli: perché hanno troncato ogni legame

Pozzoli è nato a Milano dove ha conseguito la laurea in Finanza e un master in Marketing Management alla Bocconi. Con Chiara, nel 2009, all’epoca in cui stavano assieme, ha co-fondato The Blonde Salad. Nel 2011 ha creato la piattaforma e-commerce Werelse e Digital Cake, prima agenzia di influencer in Italia.

Dopo la fine della love story con la cremonese (che come è noto si è poi legata a Fedez), Riccardo e l’ex hanno continuato a lavorare assieme. Ma proprio in ambito professionale si è poi consumato un secondo strappo. La Ferragni, nel documentario dedicato alla sua vita, è giunta a dire di aver “cancellato” dalla sua vita Pozzoli.

“Ho capito che non conosci mai veramente nessuno”, ragionava Chiara. Tuttavia, non ha mai reso pubblici i dettagli che l’hanno spinta lontana dall’ex dal punto di vista lavorativo.

Qualcosa sulla vicenda fu fatto trapelare dal personal manager della moglie di Fedez, il quale aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza del fatto che Pozzoli stesse provando a vendere il 45% della società, celando l’operazione alla Ferragni. Quest’ultima non ha mai commentato la questione. Riccardo invece, sul tema, disse: “In tutti i momenti difficili si creano fratture, con punti di vista molto differenti, e molto differenti sono i modi di raccontarli. Personalmente preferisco un approccio privato. Grazie per la comprensione, e grazie per il coinvolgimento.”

Riccardo Pozzoli e le nozze con Gabrielle Caunesil

Riccardo e Gabrielle si sono sposati due volte. A Malibu, nel gennaio 2018, e poi nel 2019, con una festa nel castello di Segalari a Castagneto Carducci, in Toscana.