Ferramenta online emite alvará de construção para projetos de obras com até 140 m² em Bauru ; veja o que muda

Com o sistema digital os profissionais da construção civil poderão emitir o alvará de construção instantaneamente pela internet. Confira como utilizar o serviço. Ferramenta permite a regularização on-line de projetos em Bauru (SP)

Alexandre Silva/Prefeitura de Bauru/Divulgação

A Secretaria de Planejamento (Seplan) de Bauru (SP) deu início a uma ferramenta que permite a regularização online de projetos residenciais unifamiliares térreos com até 140 metros quadrados, em terrenos vagos para novas obras.

Com ele, os interessados que cumprirem todas as etapas do processo e fornecerem corretamente os dados sobre lote, propriedade e informações técnicas do projeto, conseguirão emitir o alvará de forma imediata. Por isso, os serviço é chamado de alvará declaratório.

O Auto Aprova, nome dado ao serviço, serve para aprovação de novos projetos, podendo ser emitido instantaneamente por proprietários, engenheiros, arquitetos ou responsáveis técnicos de obras.

Este modelo de alvará permite criar automações baseadas na legislação e nos parâmetros urbanísticos da cidade. A plataforma só valida e autoriza o pedido de alvará se o projeto estiver de acordo com as regras do município.

“O sistema faz a pré-análise das informações em tempo real, o que garante que as determinações do Plano Diretor sejam atendidas durante o preenchimento”, explica o idealizador da plataforma Aprova Digital, Marco Antônio Zanatta.

Segundo a administração municipal, atualmente, cerca de 80% dos processos que dão entrada na Seplan são projetos que podem ser atendidos com o alvará declaratório. Diante disso, o serviço vai permitir que os servidores se dediquem à análise dos projetos de maior porte. Para o secretário interino de Planejamento, Luís Renato Fuzel, os profissionais terão mais autonomia.

“O uso do Auto Aprova não é obrigatório, mas sem dúvidas a maioria dos profissionais vai preferir o novo sistema, pois será muito mais rápido para obter a aprovação desses projetos”, comenta.

Para a arquiteta Bianca Barbosa, o sistema tem sido bastante útil e prático. Ela lembra que antes da digitalização, o vai e vem de documentos levava cerca de um mês. Quando havia erros, após passar por todo esse processo, o requerente tinha que aguardar mais dez dias após submeter os documentos novamente.

“Agora a comunicação entre a prefeitura e os responsáveis técnicos é ágil, o que reduz bastante o tempo para um processo ser analisado. Em meus últimos projetos, a análise foi concluída em cinco dias, incluindo as correções”, compara.

A próxima etapa do projeto de modernização da Seplan, que está em fase de implementação, é o sistema declaratório para aprovar construções comerciais com até 100 metros quadrados. Segundo a Prefeitura, o serviço deve ser liberado nos próximos meses.

Novo recurso pretende desburocratizar expedição de alvará de construção em Bauru (SP)

Ricardo Ursulino/Prefeitura de Bauru/Divulgação

Como utilizar a plataforma

Para emitir o alvará autodeclaratório ou solicitar outros serviços digitais da Secretaria de Planejamento de Bauru, basta acessar o site e criar uma conta gratuita.

A plataforma possui um canal de suporte para os moradores esclarecem dúvidas sobre o atendimento digital e um treinamento está disponível para explicar como utilizar o sistema.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

.

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

pappa2200