ferrara,-due-giocatori-all’ospedale-durante-una-partita-delle-giovanili

Ferrara, 3 aprile 2023 – La tensione è palpabile quando ancora le squadre sono negli spogliatoi. Fuori e dentro il campo dello stadio Pasti di Sabbioncello c’è chi ricorda ancora la partita di andata nel novembre sorso degli under 19 tra Atletico Ugo Costa e Sorgente, finita tra insulti e invettive. Poi arriva il fischio d’inizio, che conferma le sensazioni iniziali, con contrasti durissimi.

Rissa a bastonate e cinghiate tra i tifosi

Due giocatori dell’Atletico Ugo Costa finiscono all’ospedale: il primo con il naso rotto e il labbro spaccato, e il secondo con una caviglia slogata, costretto a quattro settimane d’immobilità. Non solo. Anche un terzo giocatore dell’Atletico Ugo Costa finisce anzitempo la gara, anche lui per un colpo alla caviglia. Se dentro il campo le cose degenerano, fuori la situazione non è di certo rosea: alcuni genitori aspettano all’uscita il portiere dell’Atletico Ugo Costa per insultarlo. Insomma, l’ennesima partita violenta, che purtroppo coinvolge dei giovani tra i 17 e i 19 anni.

Rissa al campo di calcetto dopo un fallo: 4 denunce

È accaduto sabato scorso, alle 16, in uno dei tanti campi del Ferrarese dopo una gara finita con un pareggio: il vicepresidente dell’Atletico Ugo Costa, Maurizio Piergentili, ieri, ha presentato un esposto alla Figc regionale e provinciale, e anche al giudice sportivo e al presidente degli arbitri. Ha allegato le testimonianze di genitori e dirigenti su quanto accaduto.

Piergentili racconta: “L’altra volta, in novembre, c’erano stati dei problemi sempre con la stessa squadra. Sabato, però, si è superato ogni limite. Genitori e dirigenti mi hanno chiesto di presentare un esposto. Due ragazzi sono finiti in ospedale e questo, a mio avviso, non è più sport“.

Un genitore Massimiliano Vissoli ha pubblicato un post sull’accaduto: “Ho raccontato quello che ho visto. Mancano educazione e cultura sportiva. Vedere nelle giovanili scontri di questo tipo, va contro tutti i valori che animano il calcio. Questa violenza dentro e fuori il campo fa perdere la voglia di praticare sport”.

