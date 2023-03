ferrara,-in-municipio-un-totem-per-il-rilascio-di-certificati-anagrafici

Ferrara, 28 marzo 2023 – Addio a code e attese per l’ottenimento dei certificati anagrafici. All’interno dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Ferrara, in piazza del Municipio 23, è infatti a disposizione dei cittadini lo Smart Totem Anpr (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), che consente di richiedere e stampare in tempo reale i certificati anagrafici, per sé o per un componente del proprio nucleo familiare anagrafico.

“Aggiungiamo un tassello ulteriore – dice l’assessore ai Servizi demografici Cristina Coletti – nel processo di digitalizzazione dei servizi comunali, nell’ottica di facilitare la fruizione degli stessi da parte della cittadinanza. La possibilità di stampare i certificati anagrafici in autonomia, da un totem dall’interfaccia semplice ed intuitiva, snellirà non di poco le procedure tecniche e agevolerà l’utenza che non dovrà più attendere in coda per alcune tipologie di documento. Una novità per il comune di Ferrara, che migliora e favorisce l’approccio dei cittadini alla pubblica amministrazione. Il progetto prevedrà poi l’installazione di ulteriori totem in altri punti strategici del territorio”.

I documenti che si possono richiedere sono vari, ad esempio certificati anagrafici di nascita, di stato civile, di residenza, di cittadinanza, di stato di famiglia, di matrimonio, di convivenza, di stato libero, di residenza Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero).

Il totem può essere utilizzato negli orari di apertura dell’Urp: da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 17.30; il sabato dalle 9 alle 12. Per accedere al dispositivo occorre essere muniti di carta d’identità elettronica e di una marca da bollo da 16 euro, qualora sia richiesta per l’utilizzo del certificato. Il personale dell’ufficio rimarrà comunque a disposizione per fornire informazioni e assistenza all’utenza.

valipomponi