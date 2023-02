Ferraz de Vasconcelos decreta situação de emergência após chuvas causarem estragos na cidade

Prefeita Priscila Gambale (Podemos) também confirmou que, devido à situação atual da cidade, a programação do Carnaval neste ano foi cancelada. Prefeitura afirma que cerca de 80 famílias estão em situação de vulnerabilidade. Chuvas alagam ruas e causam estragos em Ferraz de Vasconcelos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos decretou situação de emergência nesta sexta-feira (3) após chuvas durante a semana causarem estragos na cidade. Após temporal de quinta-feira (2), ruas da cidade ficaram inundadas e até deslizamentos de terra foram flagrados pela população.

Em entrevista ao Diário TV, a prefeita Priscila Gambale (Podemos) disse que a medida tem o objetivo de buscar mais recursos para o município tratar dos impactos das chuvas fortes. “Na data de hoje, estamos decretando estado de calamidade pública do município pra eu conseguir também mais recurso do governo estadual, como já temos uma boa parceria, e também recurso do governo federal, através de melhorias da Defesa Civil aqui no nosso município”.

Além disso, a prefeita também confirmou que, devido à situação atual da cidade, a programação do Carnaval neste ano foi cancelada em Ferraz de Vasconcelos. “Estávamos com uma programação incrível pro nosso Carnaval, mas não tem condições de realizar um Carnaval dentro de uma cidade numa situação onde famílias tão perdendo residência. A nossa preocupação é com a vida da população e estamos trabalhando pra fazer o melhor pra nossa população ferrazense”.

Na tentativa de amenizar os impactos a moradores que tiveram suas casas inundadas, cidades da região oferecem isenção do IPTU à população que vive em áreas de alagamentos. Gambale afirma que a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos ainda não oferece a “A Secretaria da Fazenda já está se organizando quanto a isso. Então, assim que a gente tiver realmente um documento finalizado, nós estaremos divulgando. Estarei encaminhando também aqui pra TV, pra estar divulgando pra nossa população. Tudo baseado dentro da lei, o que é possível fazer, com certeza, a prefeitura estará ajudando a população, principalmente neste momento”.

Acolhimento a famílias

Segundo a Prefeitura, famílias que foram afetadas pelas chuvas fortes na Vila Cristina serão direcionadas a um abrigo que está sendo preparado neste momento para receber as famílias. Ônibus estão posicionados no bairro para fazer o traslado.

A escola ainda não foi inaugurada. Foi construída em parceria com o governo do Estado e será mais uma unidade escolar do município. Não havia previsão de início de aulas lá.

A Prefeitura também afirmou que o Bom Prato Móvel ofereceu cerca de 100 marmitas na Vila Cristina. A administração está aguardando firmar a parceria para levar a unidade móvel para o bairro a partir de segunda-feira (6).

Sobre o cancelamento do Carnaval, a administração municipal disse que isso não implica na transferência da verba, pois grande parte seria custeada por parcerias com a iniciativa privada. Porém, iria necessitar da mobilização de servidores para a organização do evento.

Em relação a recursos financeiros, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que já iniciou as tratativas com o governo do Estado e governo federal, mas ainda não teve um retorno efetivo.

O Governo do Estado de São Paulo informou que nem sempre é noticiado sobre assinatura do decreto. A homologação vem com a solicitação do município. Ou seja, o município decreta e solicita a homologação para a Defesa Civil. Até o momento não foi enviado nenhuma situação de Calamidade para a Defesa Civil.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Ufficio Stampa