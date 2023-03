Ferraz de Vasconcelos e Suzano promovem ações pelo Dia Mundial de Combate à Tuberculose

Data é celebrada nesta sexta-feira (24). Cidades realizam o rastreamento de casos da doença e encaminham pacientes para o tratamento adequado. Pincipais sintomas da Tuberculose são tosse, febre, suor noturno, perda de peso, dores no peito e fadiga

Os municípios de Ferraz de Vasconcelos e Suzano estão realizando ações em alusão ao Dia Mundial do Combate à Tuberculose, celebrado nesta sexta-feira (24). Os moradores receberão orientações sobre a doença e podem passar por testes gratuitos em pontos das cidades (confira abaixo).

Ferraz de Vasconcelos

Em Ferraz, a ação será realizada no Bom Prato, localizado na Rua Lourenço Paganucci, 155. Haverá palestra, orientações e exame de escarro. De acordo com a Prefeitura, a cidade registra cerca de três a quatro casos da doença por dia, sendo que 69 pessoas estão em tratamento atualmente.

A coordenadora do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), Joelma Barcelos, explicou que o tratamento é supervisionado pelas equipes, inclusive com ações em campo, quando há a identificação de que o paciente poderá não aderir ao tratamento.

Os agentes vão até o local em que a pessoa mora, especialmente quando declara viver em situação de rua, para garantir que receberá a medicação indicada. Em outros casos, é possível tomar os remédios no próprio SAE.

O serviço funciona na Rua Santa Catarina, 32, na Vila Romanópolis. Os telefones para mais informações são: 4679-1961 ou 4679-1942. A cidade lembra, porém, que todas as Unidades Básicas (UBSs) fazem a coleta do exame e encaminham as amostras para o laboratório.

Suzano

Já em Suzano, as ações estão sendo realizadas desde a semana passada. As UBS e postos de Saúde da Família (USD) estão intensificando a busca ativa para identificar pacientes que apresentem sintomas de tuberculose. A ação vai até a próxima sexta-feira (31), durante o horário de funcionamento dos postos, das 7h às 17h.

Na ocasião, as pessoas são questionados sobre o sintoma mais comum da tuberculose, que é a tosse seca por duas semanas ou mais. As que tiverem esse sintoma em casa também podem se dirigir, por conta própria, a uma das unidades. Os endereços e telefones, para quaisquer esclarecimentos, podem ser encontrados no site da prefeitura de Suzano.

Os agentes também buscam identificar, mediante as informações colhidas junto aos pacientes, se outros sintomas que possam intensificar as suspeitas em relação ao aparecimento da doença estão sendo apresentados. Em 2022, a tuberculose fez quatro vítimas fatais no município.

