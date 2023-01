Ferraz de Vasconcelos terá ação de identificação de hanseníase na cidade

Ação acontece no Bom Prato de Ferraz de Vasconcelos, das 11h às 14h. A hanseníase tem como sintomas manchas vermelhas ou brancas, falta de sensibilidade, dormência e frazeza em pés e mãos

Ísis Katerine/ Secom Ferraz

A equipe do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) de Ferraz de vasconcelos fará, nesta sexta-feira (27), uma ação que promove a busca ativa do diagnóstico da hanseníase por meio de questionários de suspeita e sensibilização sobre a importância de buscar atendimento no caso de aparecimento de sintomas. A operação acontece das 11h às 14h, no Bom Prato da cidade.

Conhecida como lepra, a hanseníase tem como sintomas manchas vermelhas ou brancas, falta de sensibilidade, dormência e frazeza em pés e mãos. Ela tem cura e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS.

A ação é referente ao Janeiro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre a doença. No local, a equipe de saúde irá oferecer um questionário direcionado ao diagnóstico da hanseníase e que faz a triagem de pacientes para realizar o teste de sensibilidade, se for o caso.

O Bom Prato de Ferraz está localizado na Rua Lourenço Paganucci, 155.

