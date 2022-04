ferrero-nella-bufera:-ritirati-altri-prodotti-in-italia,-anche-le-uova-maxi.-se-le-avete-in-casa-non-mangiatele

Supermercati, ritirati altri prodotti Ferrero: “La situazione è allarmante”. La multinazionale di Alba torna a far preoccupare i consumatori con 7 nuovi ritiri urgenti dagli scaffali di prodotti molto noti. La comunicazione è arrivata nella ultime ore. Prosegue il caso Ferrero accusato da Le Monde di aver scoperto il focolaio di Salmonella nello stabilimento di Arlon in Belgio già a metà dicembre ma di non aver disposto la chiusura ed i ritiri alimentari per non bloccare la produzione nel pieno delle festività natalizie.

Stando a Le Soir, Ferrero non ha ritenuto necessario informare l’AFSCA in quanto non legalmente obbligata a farlo poiché nessuno dei lotti aveva lasciato lo stabilimento. Sono quindi oltre un centinaio i casi confermati di Salmonella in Inghilterra e Irlanda e oltre 40 quelli sospetti rilevati secondo l’ultimo aggiornamento del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

La fabbrica di Arlon è quindi stata chiusa l’8 aprile ma l’eco di quello che è accaduto ha scosso anche il nostro Paese. Sono infatti in corso anche in Italia le analisi su un ovetto Kinder sorpresa dopo che un bambino di 12 anni è stato ricoverato a Ravenna proprio per un’intossicazione da salmonella. Nelle ultime ore inoltre la Penisola continua a tremare. Arriva una nuova comunicazione aziendale collegata ad una nota ministeriale riguardo 7 blocchi urgenti di prodotti Ferrero molto noti. Vediamo di che si tratta.

Salmonella colpisce ancora, dove e i lotti Ferrero bloccati con urgenza

Nella nota pubblicata dal Ministero della Salute sulla Gazzetta si può infatti leggere: “Possibile presenza di Salmonella. I prodotti sono commercializzati da Ferrero Osterreich (Austria) e sono venduti esclusivamente nella provincia autonoma di Bolzano“.

Quindi solo i prodotti commercializzati nella provincia sembrerebbe al momento, ciò però non esclude che molti turisti in visita nella zona abbiamo fatto mambassa di dolci pasquali e li abbiano portati a casa per regalarli ai più piccoli.

Kinder Uberraschung Maxi (100 g) e Kinder Uberraschung Maxi Madchen (100 g);

Kinder Uberraschung (confezioni da 1 pz. da 3 pz. e da 6 pz.) e Kinder Uberraschung Madchen (confezioni da 1 pz. e da 3 pz.);

Kinder Schoko Bons Ferrero (46 g, 125 g, 200 g, 300 g, 350 g, 500 g, 750 g) e Kinder Schoko Bons Ferrero White (200 g, 300 g);

Kinder Mix (sacchetto da 132 g, pacchetto regalo da 193 g, secchiello da 198 g), Kinder Maxi Mix (confezione da 133 g con peluche);

Kinder Mini Eggs (100 g, 182 g), Kinder Mini Eggs Mix (250 g);

Kinder Happy Moments (162 g, 242 g);

Kinder Happy Moments 162 g. Lotto di produzione L326RGFEL347RGF, nome o ragione sociale dell’OSA PADI SRLS.

Marchio del prodotto Kinder Ferrero mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto viene commercializzato è Ferrero Osterreich (Austria). Nome del produttore Ferrero Ardennes S.A. sito in Rue Pietro Ferrero 5, 6700 Arlon (Belgio).

Lotto di produzione TUTTI, si legge accanto ad ogni scheda di ritiro. Quindi massima attenzione per i consumatori che sono invitati a non consumare i prodotti in questione a riportarli nel punto di acquisto più vicino per il cambio merce immediato anche senza scontrino fiscale come previsto dalla legge.