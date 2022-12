Festa al Plebiscito, Angela Achilli sul palco della piazza più bella di Napoli

Il vademecum di Peppe Iodice: “Cena leggera, per divertirsi in piazza”. Così il comico invita allo show di fine anno con ospiti Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Sul palco della piazza più bella di Napoli anche la bella Angela Achilli. L’unica del panorama romano? Pare proprio di sì.

Peppe Iodice sottolinea che sarà straordinario e tra i migliori al mondo il Capodanno del Peppy Night in piazza del Plebiscito. Aggiunge il comico: “L’unico modo di vederlo è venire, perché non va in televisione”.

Ufficio Stampa