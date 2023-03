Festa Campeira do RS reúne 2 mil competidores em Santa Cruz do Sul

Cavalgada de 263 quilômetros conduz Chama Crioula ao evento do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) que começa na quinta-feira (16), em Santa Cruz do Sul. Cavalgada conduz Chama Crioula

Rafael Silveira Fotografia

Principal evento campeiro do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), a 33ª Festa Campeira do Rio Grande do Sul (Fecars) começa na próxima quinta-feira (16), em Santa Cruz do Sul, a 153 quilômetros de Porto Alegre, e deve reunir quase 2 mil competidores. A principal prova, o tiro de laço, terá 22 modalidades, entre duplas, individuais e equipes. Ao término da competição, no domingo (19), terão sido dadas mais de 10 mil armadas (arremessos) de laço.

Também haverá provas como gineteadas, rédeas e vaca parada, com 480 crianças. Durante toda a festa, haverá uma campanha de arrecadação de tampinhas de garrafas pet, em benefício da ONG Cavalo de Lata, entidade que trabalha no resgate de cavalos utilizados em carroças e dá assistência às famílias dos carroceiros. As cinco Regiões Tradicionalistas que mais arrecadarem serão premiadas.

Como tradicionalmente acontece em todas as edições, uma cavalgada conduz a Chama Crioula desde a cidade que sediou a Fecars no ano anterior. No dia 8 de março, integrantes dos grupos Cavaleiros da Costa Doce (Pelotas), Cavaleiros da Integração (Santa Cruz do Sul) e Cavaleiras De Trança e Espora (Encruzilhada do Sul) inciaram um trajeto de 263 quilômetros entre Pelotas e Santa Cruz do Sul, onde chegam na sexta-feira, 17, para a abertura oficial da festa.

