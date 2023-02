Festa da Batata, orquestras e teatro para a família: veja a agenda cultural na região de Piracicaba

Programação do último fim de semana de fevereiro inclui apresentações de orquestras e espetáculos de teatro gratuitos; veja informações e programe-se. Quarteto de cordas da Orquestra de Piracicaba se apresenta no fim de semana

Juarez Godoy

A programação do último fim de semana de fevereiro para quem mora na região de Piracicaba (SP) inclui apresentações de orquestras, espetáculos de teatro gratuitos e a 11ª edição da Festa da Batata. Veja algumas opções culturais a partir desta sexta-feira (24).

Confira abaixo a programação por cidade:

Piracicaba

11ª Festa da Batata

A programação da 11ª edição da Festa da Batata continua até sábado (25). Além de cardápio com algumas receitas usando o alimento, a festa tem apresentações musicais da dupla Claudemir e Moisés, na sexta (24), e com a banda de rock Via Pública, no sábado.

Festa da Batata acontece neste fim de semana em Piracicaba

Reprodução/EPTV

A festa acontece a partir das 18h no Engenho Central de Piracicaba. Além da entrada gratuita, o estacionamento também é liberado no local durante o evento. Veja mais detalhes da festa na reportagem.

Quando: sexta-feira (24) e sábado (25) das 18h até a meia-noite

Onde: Engenho Central de Piracicaba (Av. Dr. Maurice Allain, 454 – Vila Rezende)

Quanto: Gratuito

Detalhes: O evento é realizado pela Associação Atlética Educando pelo Esporte (AAEPE) e o valor arrecadado durante a festa é doado para manter as mais de mil crianças e adolescentes atendidos pela entidade. A expectativa esse ano é que a festa receba aproximadamente de 8 a 10 mil pessoas. No cardápio, há batata frita, aperitivo de batata, diversos sabores de batatas recheadas, entre outras opções, além de chope, cerveja, suco, refrigerante e água.

Espetáculo sobre o mito Guarani da criação

O grupo teatral Manuí apresenta no Sesc Piracicaba o espetáculo “Nhanderuvuçu, o menino Trovão”, que fala sobre o mito Guarani da criação. A peça é uma adaptação da obra “A voz do trovão” de Kaká Werá.

‘Nhanderuvuçu, o menino Trovão’ com Grupo Manuí

Paulo Barbuto/Divulgação

Quando: sábado (25), às 16h

Onde: no Sesc Piracicaba (Rua Ipiranga, 155 – Centro)

Quanto: R$ 25 (inteira) / R$ 12,50 (meia) / R$ 8 (credencial) / grátis para crianças até 12 anos

Onde comprar: no site do Sesc

Detalhes: Nhanderuvuçu é o primeiro ser humano feito por Tupã, o Criador, em um tempo “nem antigo e nem passado porque nem o tempo existia”. Nascido a partir do sonho de Tupã, o menino trovão era muito leve e não conseguia ficar na terra. Assim, o Criador dá a ele a orientação para ir até as quatro direções sagradas, onde encontra os nandejaras, professores que o ensinam a viver na terra e, por fim, ajudar Tupã na criação de todas as coisas que existem.

Rota Indígena

Em um passeio feito a partir do Sesc, é possível conhecer os vestígios da presença indígena em Piracicaba, que vai muito além do nome da cidade, para compreender a herança indígena deixada na cultura e no sangue da população caipira. A proposta é caminhar, conhecer, refletir e revisitar territórios indígenas históricos da cidade.

Quando: domingo (26), de 8h às 12h

Onde: saída do hall de entrada do Sesc Piracicaba (Rua Ipiranga, 155 – Centro)

Quanto: gratuito

Como participar: inscrições pelo site do Sesc

Detalhes: Você sabia que entre 1.500 e 4.000 mil anos atrás a cidade de Piracicaba foi um lugar de grande encontro de povos indígenas? Fazia parte da região chamada Campos de Araraquara, considerada perigosa pelos portugueses, por ser transitada por diversos povos, entre eles os Tupi-Guaranis, Caiapós e Paiaguás, que circulavam pelas margens piscosas do rio em busca de alimento e abrigo. Uma presença que deixou marcas arqueológicas e culturais percebidas até hoje. No passeio, é possível conhecer os vestígios dessa presença.

Exibição Paisagem Humana do Lugar e Jean Charles

Quando: sexta-feira (24) às 19h

Onde: na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto (Rua do Vergueiro, 145, Centro de Piracicaba)

Quanto: Gratuito

Detalhes: Projeto Nhô Cine exibe os filmes Paisagem Humana do Lugar (classificação livre) e Jean Charles (classificação indicativa: 14 anos). Paisagem Humana do Lugar traça um panorama da memória cultural da cidade de Piracicaba por meio da biografia de pessoas com participação fundamental nessa construção. Neste episódio o ex-jogador Pecente relembra os “tempos de glória” do basquete piracicabano. Já Jean Charles é baseado na história real de um imigrante brasileiro confundido com um terrorista e assassinado por policiais no metrô de Londres, em 2005. O filme reconstitui o cotidiano de Jean Charles (Selton Mello) na Inglaterra, seu trabalho como eletricista e círculo de amigos. Ao final da exibição, o público participa de um bate-papo sobre o filme e a produção cinematográfica com a presença de convidados.

Limeira

Orquestra Sinfônica na igreja

O concerto de câmara da Orquestra Sinfônica de Piracicaba se apresenta nesta sexta-feira (24) na Igreja Nossa Senhora da Boa Morte. Câmara se refere a apresentações em ambientes menores, reunindo pequenos grupos de músicos de orquestra em diferentes composições, que podem ser quartetos ou quintetos de cordas, com ou sem percussão, quintetos de madeiras ou metais.

Quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Piracicaba se apresenta em Limeira

Rodrigo Alves/OSC

Na igreja em Limeira, a apresentação será feita por um quarteto de cordas, composto pelos músicos Luís Fernando Dutra (violino), Jacqueline Lopes de Oliveira (violino), Winnie Hansen Leite (viola) e Fabio Belluco (violoncelo).

Quando: sexta-feira (24) às 19h

Onde: na Igreja Nossa Senhora da Boa Morte (Largo da Boa Morte, 51, Centro de Limeira)

Quanto: Gratuito, podendo doar 1 kg de alimento não perecível

Detalhes: A finalidade é proporcionar ao público, principalmente às pessoas menos habituadas, o contato com a qualidade musical sinfônica sem a necessidade da grande estrutura que envolve uma orquestra. No repertório, obras clássicas de Vivaldi, Handel, Bach, Haydn e Mozart e também composições contemporâneas, como as de Chico Buarque e The Beatles. A duração será entre 40 minutos e uma hora.

Espetáculo “É Tudo Família!”

O espetáculo “É Tudo Família” chega em Limeira neste domingo (26), no Teatro Vitória Emiliano Bernardo da Silva, com entrada gratuita. A peça é dirigida por Kiko Marques, inspirada no livro de Alexandra Maxeiner, e tem o foco na relação de pais e filhos.

Peça ‘É Tudo Família’ será apresentada em Limeira

Maurici Chinaque/Divulgação

Quando: domingo (26) às 16h

Onde: no Teatro Vitória Emiliano Bernardo da Silva (Praça Toledo Barros, s/n, Centro)

Quanto: Gratuito

Detalhes: A história apresenta Davi, Lucas, Lucinha e Júlia, que são questionados pelo professor, tendo que responder em forma de seminário: “o que é família?”. Dilemas familiares e sobre a vida são discutidos de forma divertida ao longo do espetáculo. “É Tudo Família!” venceu os prêmios de melhor espetáculo infantil e melhor texto adaptado pelo Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil, e também o de melhor espetáculo de texto adaptado pela Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA).

Nova Odessa

Sinfônica toca frevo

A Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, de Nova Odessa, apresenta no sábado (25) o concerto gratuito “Frevo e Suas Histórias”, que busca mostrar a trajetória do gênero musical no Brasil, transportando o público para as ruas do Recife e de Olinda durante o Carnaval.

Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, de Nova Odessa

Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

Com instrumentos de sopro e percussão, a Banda encerra a programação de Carnaval na cidade, que contou com um concerto de marchinhas e eventos como o “Carnaval Melhor Idade” e o “CarnaKids”.

Quando: sábado (25) às 10h

Onde: na Praça Central José Gazzetta (Avenida Carlos Botelho, no Centro)

Quanto: Gratuito

Detalhes: regido pelo maestro Marco Almeida Junior, o concerto destacará a importância e a influência do ritmo frevo para a cultura brasileira, com a presença de convidados especiais, como o narrador Rafael Martin, Witorugo Oliveira na voz, e os solistas Emerson Castro e Marcelo Louback – músico da Banda Sinfônica Municipal recentemente premiado com a composição “Sem Perder Tempo” no “Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil”, promovido pela Rádio MEC e Rádio Nacional, na categoria Música Instrumental.

Musical ‘Para Evan com Carinho’

Nos dias 25 e 26 de fevereiro, o Teatro Municipal Divair Moreira, em Nova Odessa, recebe o musical “Para Evan com Carinho”, da Cia Juliarte. Produzido de forma independente e com entrada franca, o espetáculo é inspirado no musical da Broadway, filme e livro “Querido Evan Hansen”.

Companhia Juliarte de teatro em Limeira

Cia Juliarte/Divulgação

O musical traz reflexões sobre saúde mental, ansiedade, depressão, suicídio, dependência química, adolescência, luto e relações familiares.

Quando: sábado (25) e domingo (26) às 20h

Onde: no Teatro Municipal Divair Moreira (Rua Tamboril, 140, no Jardim das Palmeiras)

Quanto: Gratuito

Detalhes: o espetáculo conta a história de Evan Hansen, um jovem com depressão e ansiedade, que escreve cartas para si mesmo, como estratégia terapêutica para evitar suas crises. Mas quando uma dessas cartas vai parar em mãos erradas, Evan se vê envolvido em uma mentira sobre um colega de classe que cometeu suicídio e acaba se aproximando da família do falecido. O espetáculo é promovido pela Cia Juliarte, grupo independente criado em março 2022, e é aberto ao público, porém conta com gatilhos e suicídio, depressão, ansiedade e dependência química.

VÍDEOS: Fique por dentro do que acontece nas cidades

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Ufficio Stampa