‘Festa de Yemonjá’ espalha espiritualidade, cultura e gastronomia por Paraty

Rainha do mar vai ser homenageada na cidade histórica com um evento que começa nesta quinta-feira e vai até domingo. Programação terá mesas de discussão, apresentações culturais, cortejos em terra e marítimo e aula de gastronomia. Festa de Yemonjá realizada em 2016

Casa Ilè Aşé Omi Larè Ìyá Sagbá

Neste Dia de Iemanjá, a rainha do mar vai ser homenageada em Paraty (RJ) com uma festa que começa nesta quinta-feira (2) e vai até domingo (5).

A tradicional “Festa de Yemonjá” será uma grande celebração que vai espalhar espiritualidade, cultura e gastronomia por vários cantos da cidade histórica.

Paraty utiliza a grafia “Yemonjá” em referência ao idioma Yorubá, proveniente da região noroeste da África, onde Iemanjá é essencialmente cultuada. O termo original “Yéyé Omó Ejá” significa algo como “a mãe cujos filhos são peixes”.

Iemanjá é símbolo importante tanto na umbanda como no candomblé. É considerada a mãe de quase todos os orixás, vista como uma generosa protetora dos pescadores, que zela pelo amor e pela fertilidade.

Durante os cinco dias, a Festa de Yemonjá terá mesas de discussão, apresentações culturais, cortejos em terra e marítimo e aula de gastronomia. Restaurantes selecionados também realizam um circuito gastronômico oferecendo aos clientes pratos especiais em homenagem a Iemanjá.

Cortejo marítimo realizado em 2017

Confira a programação completa:

Quinta-feira:

19h – Abertura oficial da Festa de Yemanjá de Paraty

Local: Casa da Cultura

Sexta-feira:

16h – Mesa Forças Matriarcais, com Laura Santos, Mauriceia Pimenta, Pollyana Aires e Maria Ferreira

19h – Grupo Mundiá Carimbó

Local: Palco Santa Rita

Sábado:

7h30 – Concentração para o cortejo à Yemonjá

Local: Arcal do Pontal

8h30 – Cortejo em terra

Saída do Centro Histórico em direção ao Cais de Turismo

9h – Cortejo Marítmo

Saída do Cais de Turismo

11h – Maracatu Itaorai

Recepção do cortejo no Cais de Turismo

19h – Mana Xangô

Local: Palco Santa Rita

Domingo:

16h – Aula Show com o Polo Gastronômico de Paraty

Local: Mercado de Peixe

18h – Apresentação Tambor de Crioula São Benedito das Flores

Local: Palco Santa Rita

