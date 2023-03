festa-dei-ciliegi-in-fiore-a-vignola-2023:-il-programma-e-le-sfilate-dei-carri

Vignola, 1 aprile 2023 – Si apre oggi, con il tradizionale taglio del nastro alle 10 davanti all’ex mercato ortofrutticolo, la 52esima Festa dei Ciliegi in fiore, l’annuale appuntamento organizzato dal Centro Studi Vignola, con il patrocinio del Comune. Anche quest’anno sono state organizzate diverse iniziative per tutte le età e uno dei momenti clou sarà rappresentato, come vuole la tradizione, dalla sfilata dei carri in fiore.

Due, quest’anno, saranno gli appuntamenti per assistere ai 7 carri allestiti da diverse associazioni che sfileranno per le vie del centro. Il debutto ci sarà domani, domenica 2 aprile, alle 16, mentre un secondo passaggio è in programma il lunedì di Pasqua, 10 aprile, ancora a partire dalle 16.

Quest’anno, il fil rouge che accomuna i carri sono grandi personaggi del passato più o meno recente. Si va infatti dalla Regina Elisabetta II (carro realizzato dal gruppo Gli Intoccabili) a un carro dedicato a Michael Jackson (Quelli di Brodano). Si proseguirà poi con quello di Big Luciano, Luciano Pavarotti (I Ragazzi di Ca’ di Sola) per arrivare a Salvador Dalì (L’Urtiga). Seguiranno quindi gli omaggi dei carri a Walt Disney (Gruppo Rio Gamberi), Van Gogh (Amici Miei) e Leonardo da Vinci (Asilo di Viale Mazzini).

Come indica il nome, la Festa dei Ciliegi in fiore offrirà anche la possibilità di ammirare e acquistare proposte di fiorai e vivaisti lungo viale Mazzini, mentre all’ex mercato ortofrutticolo si potranno trovare prodotti artigianali, industriali e alimentari. In via Paradisi, domani dalle 10 alle 20 e in replica il 10 aprile, laboratori a tema per bambini.

Da segnalare anche tante proposte gastronomiche con prodotti tipici locali, curate tra gli altri dalla condotta Slow Food “Vignola e Valle del Panaro” in via Bonesi. Domani, in piazza dei Contrari, ci sarà anche il mercato del biologico, a cura del Distretto Biologico Valli del Panaro.

