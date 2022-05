Festa dei Santi Patroni, Alex Britti chiuderà i festeggiamenti in Piazza Ciaia

Dopo due anni di stop torna la festa dei fasanesi

FASANO – È in corso la conferenza stampa, nella sala di rappresentanza di Palazzo di Città, per illustrare i contenuti della Festa dei Santi Patroni, che torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Presenti Peppino Ancona, presidente del Comitato Festa Patronale, il sindaco Francesco Zaccaria, Lucio Legrottaglie, presidente del Comitato Giugno Fasanese, e l’assessore al turismo Pier Francesco Palmariggi.

I festeggiamenti, in programma dal 22 al 27 giugno 2022, si chiuderanno col botto: è infatti atteso a Fasano il cantautore Alex Britti, che si esibirà in Piazza Ciaia lunedì 27 alle 22.00. Ritorna inoltre la Scamiciata (dalle 18.30 di sabato 25 giugno), la gara canora IncantaFaso (venerdì 24 giugno alle 21.30) e lo spettacolo pirotecnico di Via Gravinella (lunedì 27 giugno alle 00.30).

Domattina sarà pubblicato il programma completo.

