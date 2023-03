festa-della-donna-2023:-gli-eventi-a-pesaro

Pesaro, 6 marzo 2023 – Non solo mimose, quest’anno le celebrazioni per la Festa della Donna dell’8 marzo si caricano di significato. Dalla prevenzione all’informazione passando per la musica, tre giornate – il 6, 8 e 14 marzo 2023 – dedicate ad ogni sfaccettatura del meraviglioso mondo femminile.

Si parte da lunedì 6 marzo con un incontro all’oratorio di Loreto, alle 16, con “Donna. L’alba della vita”, tenuto da Angela Giustino, docente universitaria, e organizzato da CIF comunale (centro italiano femminile) con la partecipazione del CIF provinciale.

Non può mancare certamente il delicato e importante tema della prevenzione. Nelle sedi dei consultori sarà infatti possibile effettuare gratuitamente e senza necessità di prescrizione medica, screening per il tumore alla cervice uterina (pap-test) a tutte le donne in età compresa tra i 25 e i 65 anni che negli ultimi tre anni non hanno effettuato il controllo. Per una migliore organizzazione della giornata di prevenzione, è consigliato concordare l’orario dell’esame chiamando il numero 0721/1932207 lunedì 6 marzo e martedì 7 marzo dalle 10 alle 14, anche se le ostetriche dell’Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro e Urbino saranno pronte ad accogliere anche le donne che non hanno fissato prenotazione alcuna.

Mercoledì 8 marzo in via San Francesco, piazza Matteotti e piazza Europa si terrà la Campagna nazionale Anci per le donne afghane e iraniane, accompagnata dall’illuminazione di luoghi simbolici della città. Durante la mattinata, alle 10.30 a Pesaro Studi, verranno consegnate le borse di studio del Comune di Pesaro alle studentesse del corso universitario “Green Industrial Engineering” e alle 11.30 nella Sala del Consiglio comunale si terrà l’incontro “Parole per l’8 Marzo celebrando Franca Mercantini”.

Alla Biblioteca San Giovanni si celebrano mamme e bambini con l’inaugurazione, dalle 17.30, della mostra “Per educare un bambino ci vuole un villaggio”, realizzata dalla scuola Maestre Pie Venerini Pesaro con materiali di recupero e che sarà visitabile dal 1 al 26 marzo 2023 in orario di apertura della biblioteca. Inoltre, alle 17, sempre nella Biblioteca San Giovanni, ci sarà la presentazione del libro “L’importanza di essere donne forti sempre” di Sandro Capatti, fotoreporter e corrispondente Ansa accompagnato dalle illustrazioni di Ermelinda Coccia.

Identità femminile e riflessioni a riguardo. Sarà questo il tema dell’incontro che si terrà mercoledì 8 alle 17.30 nella Sala dello Zodiaco della Biblioteca Oliveriana. “La narrazione nella costruzione del sé femminile” è quindi l’appuntamento promosso da: Comune di Pesaro/Assessorato alla Gentilezza e alla Crescita, Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani, Università degli Studi di Urbino, associazione italo-rwandese Umubyeyi Mwiza Onlus e Maestre Pie Venerini.

Non poteva certamente mancare l’8 marzo firmato Orchestra Olimpia con l’allestimento “de La voix humaine”, in concomitanza con il Buon non compleanno Rossini, si terrà nella chiesa dell’Annunziata alle 21. L’iconico testo di Jean Cocteau, che mette in scena attraverso una lunga telefonata la fine complicata di una storia senza futuro tra Elle (lei) e il suo amante, è messo in musica da Francis Poulenc nel 1958. La scena si svolge interamente nella camera da letto della donna che, dopo essere stata lasciata, telefona al suo amante. A causa dello scarso livello di linee telefoniche di Parigi dell’epoca, la chiamata viene interrotta più volte. L’Opera durerà 45 minuti e verrà guidata da Lucia Ferrati attraverso il testo di Cocteau alla scoperta dei punti salienti del dramma.

Infine, martedì 14 marzo alle 17.30 nell’aula magna dell’Istituto Bramante- Genga si terrà l’incontro “Corpi in vendita”, a cura di Lucia Ferrati con l’associazione Percorso Donna. Durante l’appuntamento verrà proiettato un video realizzato in collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino.

Vito Califano