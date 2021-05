festa-della-mamma:-10-idee-regalo-che-parlano-d’amore

Domenica 9 maggio sarà la giornata in cui si festeggia, quest’anno, la Festa della Mamma. E come sempre, qualche giorno prima scatta la domanda: «Cosa regalarle per farla felice?». Noi abbiamo pensato a 10 gifts che nascondono un messaggio, che parlano di noi, e di lei.

Regali, preziosi e non, che lasciano un segno e costruiscono ricordi.

– I GIOIELLI PERSONALIZZABILI

Con una parola, una frase o con le date importanti della nostra vita. Come questi in oro e diamanti di EF Collection, è possibile inserire nel charm fino a 6 numeri. Ma non solo, abbiamo scovato per voi anche un gioiello hi-tech e made in Italy, Avel Lenttan capace di custodire, grazie a un Micro-Tag brevettato worldwide e inserito nel metallo, dati emozionali nella My Memory Forever: dediche, foto, video, che possono essere visionati sull’app realizzata per la fruizione dei contenuti. Vi abbiamo incuriosito? Scoprite di più nella gallery.

EF Collections

– DILLO CON UN FIORE (SULL’OROLOGIO)

Per il 2021, il laboratorio dei Métiers Rare di Jaeger-LeCoultre lancia quattro, scintillanti modelli Reverso One che fondono i codici dell’alta orologeria, della maestria artistica e dell’Alta Gioielleria.

Questi orologi, ispirati ai gioielli decorativi indossati negli anni Venti, sono un omaggio alla poesia floreale: un regalo preziosissimo per dirle, con il linguaggio dei fiori, quanto è speciale.

Dai gigli bianchi, simbolo di purezza, devozione e onore, alle calle rosa, simbolo di ammirazione e apprezzamento. E poi, ancora calle, ma declinate in viola, per rappresentare fascino e passione, e blu (su oro bianco), per evocare grazia e raffinatezza.

In edizione limitata a 10 esemplari per ciascun modello, ognuno di questi capolavori in miniatura è leggermente diverso, unico nel vero senso della parola.

Reverso One Precious Flowers

– UN RITRATTO D’AUTORE

Inusuale, che non ti aspetti. Come quelli di PROFILO di Andrew Vianello. Una carta da gioco da parete, personalizzabile con la foto (di profilo, ovviamente) che vogliamo rappresentare e che sarà ricreata attraverso fili di metallo e bronzo. In più, è possibile aggiungere anche una corona, per la vera regina della famiglia, e altre decorazioni a scelta.

In esclusiva per Le Bon Marché, Parigi. Su richiesta. PROFILO di Andrew Vianello

Se invece volete stampare le vostre foto preferite, c’è Cheerz che, per la Festa della Mamma, ha pensato a delle cornici in legno naturale perfette per racchiudere le vostre immagini più belle. Un regalo personalizzabile con una frase, una parola o un testo che racconti di voi.

La cornice con le vostre foto più belle, Cheerz

– UN PENSIERO CHE FA DEL BENE

Fondazione AIRC, in occasione della Festa della Mamma, porta avanti il suo progetto Azalea della Ricerca, a sostegno della lotta contro i tumori che colpiscono le donne. Una campagna che va avanti da anni, creata per sensibilizzare quante più persone possibili sull’importanza della prevenzione (in Italia solo lo scorso anno sono stati diagnosticati bel 182.000 nuovi casi). Cercate sul sito la piazza più vicina a voi, oppure compratela online. Un gesto importante, un regalo importante.

L’Azalea della Ricerca, un progetto della Fondazione AIRC

10 IDEE REGALO PER LA FESTA DELLA MAMMA

Per scoprire la nostra gift-list completa, sfogliate la gallery in alto. Troverete altre immagini dei regali suggeriti sino e ispirazioni per pensieri fatti con il cuore e che, soprattutto, nascondono un messaggio d’amore.