Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes vende passagens para Caravana da Fé a Aparecida

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes promove a 3ª Romaria da Festa do Divino ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida (SP).

Neste ano, a Festa do Divino Espírito Santo será realizada de 18 a 28 maio. O tema é “Divino Espírito Santo, fortalecei a Fé e a União nas famílias”. Os festeiros são Josmar Cassola Silva e Maria Tereza Pereira Cassola Silva e os capitães-de-mastro são Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina.

A “Caravana da Fé” será realizada no dia 25 de março. Os interessados em participar podem adquirir a passagem por R$ 70. Os devotos que quiseram ainda podem adquirir camisetas para a ocasião. Segundo a Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo, são dois modelos de camisetas: um na cor vermelha e o logo em branco com preço de R$ 30 e outro na cor vermelha e o logo colorido com custo de R$ 50. A compra é opcional.

A expectativa dos organizadores é levar 15 ônibus para a cidade de Aparecida. A primeira edição ocorreu em 2019. Na época, foram 18 ônibus, além dos devotos que foram em veículo próprio, totalizando a participação de mais de mil pessoas. Nos dois anos seguintes (2020 e 2021), não foi possível realizar a romaria, por causa da pandemia. A segunda romaria foi realizada em 2022, oportunidade em que foram 8 ônibus.

“Para nós, esta Romaria na Casa da Mãe Aparecida marca o dia em que Nossa Senhora recebeu o anúncio pelo anjo Gabriel que ela conceberia pelo Espírito Santo, o Salvador Jesus. No mês de março, a igreja celebra a Anunciação de Nossa Senhora, uma razão muito significativa para nós católicos e devotos do Espírito Santo. Esta romaria é uma demonstração de fé e gratidão momento em que apresentamos para a mãe, Nossa Senhora Aparecida, a nossa Festa do Divino. Aproveitamos, ainda, para agradecer todas as graças recebidas e, pela sua intercessão, também pedir, colocar sob vosso manto, o bom êxito da Festa pedindo ao Divino Espírito Santo que ilumine e conduza a todos os envolvidos para realização desta festividade. Que ela seja uma festa de fé, oração, proteção, paz e caridade. Ou seja, que tudo corra conforme o Espírito Santo soprar! Que seja Ele à frente de todos os trabalhos!”, destaca a ex-festeira da Festa do Divino, Sueli Braz, que está ajudando na coordenação da romaria.

Programação da Caravana

A Caravana da Fé vai sair de dois pontos de Mogi das Cruzes às 5h na Catedral de Sant´Anna e às 5h30, da Avenida Cívica no Mogilar. O retorno está previsto para as 16h.

De acordo com os organizadores, em Aparecida a programação está concentrada na parte da manhã. Às 9h, os devotos irão rezar a Coroa do Divino, na tribuna do Santuário. Às 10h30, o bispo diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, celebra a missa no Santuário. Em seguida, os romeiros terão o tempo livre, até às 16h, quando os ônibus voltam a Mogi.

Os interessados em participar podem adquirir a passagem, fazendo a reserva pelos telefones (11) 4790-6875 ou (11) 9 9559-9440 e também com os próprios organizadores.

