festa-‘julina’-na-zona-sul-de-sp-tem-shows-gratuitos-de-pixote-e-reinaldo

O ‘arraiá’, que está em sua 21ª edição, ainda vai contar com fogueira, comidas típicas, brincadeiras, artesanato e danças. O grupo Pixote

Divulgação

Neste sábado (21) e domingo (22) haverá festa julina com entrada gratuita e shows do grupo Pixote e do cantor Reinaldo no Clube da Comunidade (CDC) Maria Felizarda, na Zona Sul da capital paulista.

O grupo Pixote se apresenta no sábado, e o cantor Reinaldo faz show no domingo. Participam também outras bandas e cantores menos conhecidos do público em geral. O “arraiá”, que está em sua 21ª edição, ainda vai contar com fogueira, comidas típicas, brincadeiras, artesanato e danças.

Serviço

Festa Julina Grêmio Esportivo Campo Grande

Onde: Avenida Salim Antônio Curiati, 225, (próximo à Estação Jurubatuba da Linha 9-Esmeralda, da CPTM)

Quando: sábado (21), das 16h às 22h e domingo (22), das 12h às 21h.

Vittorio Ferla