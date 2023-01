Evento será realizado no dia 4 de fevereiro, no Parque Aquático da PET, o Clube dos Funcionários, a partir das 20h. Festa ‘Uma Noite nos Mares do Sul’ anima pré-carnaval em Volta Redonda

A festa pré-carnavalesca “Uma Noite nos Mares do Sul” vai ser atração em Volta Redonda (RJ) no dia 4 de fevereiro. O evento será realizado no Parque Aquático da PET, o Clube dos Funcionários, a partir das 20h.

A festa será uma “pool party” com um palco dentro de uma piscina olímpica e decoração temática, com cores e luzes que valorizam o ambiente. As atrações musicais ainda não foram divulgadas.

“Uma Noite nos Mares do Sul traz a junção perfeita do clima quente do verão com a energia contagiante e alegre do carnaval. Nossa programação mistura ritmos musicais proporcionando uma experiência única para o público”, disse André Valle, coordenador de eventos do Clube.

Os ingressos das mesas, camarotes, bangalôs e bistrôs podem ser adquiridos na secretaria do Clube dos Funcionários, nas lojas South de Volta Redonda e Barra Mansa, ou pela internet.

Para os associados, a entrada é gratuita: basta trocar o ingresso por 1kg de alimento antecipadamente na secretaria.

Serviço:

O quê: Festa “pool party” pré-carnavalesca “Uma Noite nos Mares do Sul”

Quando: 4 de fevereiro, a partir das 20h

Quem pode: pessoas com mais de 18 anos

Quanto: clique aqui e consulte a tabela de preços

Onde: Clube dos Funcionários — Rua 90, s/nº, na- Vila Santa Cecília

pappa2200