Festas de carnaval fora do circuito da prefeitura são opções para foliões em Boa Vista; confira

Há festas com entradas gratuitas, e também com ingressos que variam de R$ 10 a R$ 120. g1 reuniu 17 opções de festas e blocos de rua para quem quiser curtir o carnaval fora do circuito da prefeitura. Confira a programação de carnaval em Boa Vista

Freepik/Reprodução

Após dois anos sem carnaval, devido a pandemia de Covid-19, os bloquinhos estão de volta às avenidas de Boa Vista em 2022. Para aqueles que não querem participar do circuito da prefeitura, as festas privadas também são opções. Pensando nisso, o g1 reuniu uma lista, com festas de carnaval fora do circuito municipal.

Com carros de som, DJs e bandas locais, os foliões boavistenses contam com mais algumas opções para pular carnaval este ano.

Confira a lista:

Sexta-feira (17)

40° de Amor: Bar Brahma, às 19h. Atração: Dithania. Ingresso: R$ 30.

Bloco dos Sem Noção: Final da Av. Ville Roy, às 17h. Atração: Paredão de som. Ingresso: 1kg de alimento não perecível.

Da Moleza ao Molejo: Mestre Cervejeiro, às 22h. Atrações: Revela Samba, Xote Miudinho e DJ PV. Ingresso: R$ 20.

Bloquinho da Ousadia: Orla Bar, às 18h. Atrações: John John, Ousadia na Pegada e Nesse Eskema. Ingresso: R$ 10 o cover.

Bloquinho do Geladão: Geladão Bar, às 20h. Atrações: Banda meu Beijinho e Edvan Santini. Ingresso: gratuito.

Baile da Antique: Antique Pub, às 21h. Atrações: Stylo, DJ WGO e Ousadia. Ingresso: R$ 25.

Bloquinho do Galpão 95: Galpão 95, às 22h. Atrações: Kiparada e Remela de Gato. Ingresso: R$ 20.

Carna Salém: Área Interna do CTG, às 17h. Atrações: DJ Lua, DJ Ayla, DJ Goes e DJ Stay Box. Ingresso: R$ 80.

Carnapremium: Choperia Premium, às 21h. Atrações: DJ Regina Lima e banda, e DJ Martian. Ingresso: gratuito.

Sábado (18)

Me Ame ou Me Deixe (Naipe): Mestre Cervejeiro, às 22h. Atrações: Renato Poeske, Remela de Gato e DJ PV. Ingresso: R$ 20.

Farofa da Vovozinha: Bão Café, às 16h. Atração: DJ RJ do MD. Ingresso: R$ 120.

Bloquinho do Sant’ana: Santana Hall Music, às 23h. Atrações: Climatizando e Rabo de Vaca. Ingresso: R$ 20.

Paçoca da Cúpula (after): Ville Garden, às 23h. Atrações: DJ Lua, Matheus Forte, DJ Goes. Ingressos: R$ 60.

Bloquinho do Flutuaí: Flutuante Flutuaí, às 22h30. Atrações: DJ Bié, Fuzueira Beat e Luciano Santana. Ingresso: R$ 120.

Carnapremium: Choperia Premium, às 21h. Atrações: Bloquinho DK Classe A. Ingresso: gratuito.

Domingo (19)

Bloco dos Sem Sogra: Alameda das 11 horas, bairro Pricumã, às 16h. Atração: Paredão de som. Ingresso: R$ 25.

Segunda-feira (20)

Bloquinho do Ousadia (after): Choperia Premium, às 23h. Atrações: Ousadia na Pegada, Suvaco de Cobra, DJ Andrezinho e Climatizando. Ingressos: sem abadá, R$ 30.

Bloquinho Brahma: Bar Brahma, às 19h. Atrações: Fuzuera e Luciano Santana. Ingresso: R$ 30

Terça-feira (21)

Diga que Valeu (Naipe): Mestre Cervejeiro, às 22h. Atrações: Xote de Buteco, Márcio Alexandre e banda e DJ PV. Ingresso: R$ 20.

Vittorio Rienzo