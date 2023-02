Festas e bloquinhos de carnaval agitam fim de semana em Matão e outras 11 cidades da região

Veja agenda cultural de Araraquara, Araras, Caconde, Itirapina, Itobi, Matão, Porto Ferreira, Rio Claro, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos e São João da Boa Vista (SP). Festas de Carnaval e bloquinhos agitam fim de semana em cidades da região; veja programação

Divulgação

Festas de carnaval em São Carlos (SP), Carnarock em Araraquara e bloquinhos em Matão são alguns dos eventos que prometem agitar o fim de semana nas cidades da região (veja programação completa abaixo).

Veja a programação do fim de semana em algumas cidades da região:

Araraquara

SEXTA-FEIRA (17)

Carnaval 2023

Atração: Banda Flor de Abóbora e Bateria da Vai-Vai

Horário: a partir das 20h

Local: Clube Araraquarense (Av. Dom Pedro Ⅱ, 1192 – Sala 01 – Jardim do Carmo)

Entrada: R$100

Carnarock

Atração: Banda BR21 e Baile do Lima Limão

Horário: a partir das 22h

Local: Pub 13 – Rock e Lounge (Av. Brasil, 1037 – Centro, Araraquara)

Entrada: a partir de R$15

Carnaval K01

Atração: Banda Embalaê e Dj Matheus Giordano

Horário: a partir das 20h

Local: Kairós 01 (Rua Gonçalves Dias, 1923)

Entrada: a partir de R$20

Canta Girasonhos

Atração: Grupo Girasonhos

Horário: às 20h

Local: Sesc Araraquara (R. Castro Alves, 1315 – Quitandinha, Araraquara)

Entrada gratuita sem retirada de ingressos

SÁBADO (18)

Escola de Samba Mancha Verde de Araraquara

Reginaldo dos Santos/EPTV

Bloquinho da Vip Chopperia

Atração: Jhonatan Art

Horário: a partir das 20h

Local: Vip Choperia (R. Domingos Barbieri, 257 – Vila Harmonia)

Entrada: R$10

Bloco Derrubaê

Atração: Mega Baile do Areias e DJ Duda Freitas

Horário: a partir das 23h30

Local: OKA Eventos (R. Oswaldo Franchi, 316 – Jardim Bandeirantes)

Entrada: a partir de R$110

Tomando no Carnaval

Atração: DJ Dvarte e DJ Rafael Shu

Horário: a partir da 0h

Local: TNC – Espetto Bar (Avenida Brasil, 712 – Centro)

Entrada: a partir de R$75

Carnaval

Atração: Escola de Samba Mancha Verde Araraquara e Bateria Puro Balanço

Horário: a partir das 20h

Local: Clube 22 de Agosto (Avenida Carmo Fiorillo, 391)

Entrada: a partir de R$20

Carnarock

Atração: Banda Vinock

Horário: a partir das 22h

Local: Pub 13 – Rock e Lounge (Av. Brasil, 1037 – Centro)

Entrada: a partir de R$15

Carnaval do Pé

Atração: Felipe Gabriel e Gustavo

Horário: a partir das 14h

Local: Boteco Pé na Cova (Avenida Brasil, 1037 – Centro)

Entrada: a partir de R$60

Carnaval K01

Atração: Pagode do Chega Junto

Horário: a partir das 20h

Local: Kairós 01 (Rua Gonçalves Dias, 1923)

Entrada: a partir de R$30

Jerônimo Show

Atração: Circo Caramba

Horário: 16h

Local: Sesc Araraquara (R. Castro Alves, 1315 – Quitandinha)

Entrada gratuita sem retirada de ingressos

Festas de Carnaval em Araraquara prometem agitar o fim de semana

Amanda Rocha/ACidade ON

DOMINGO (19)

Bloquinho da Vip Chopperia

Atração: Jhonatan Art

Horário: a partir das 20h

Local: Vip Choperia (R. Domingos Barbieri, 257 – Vila Harmonia)

Entrada: R$10

Carnaval 2023

Atração: Projeto Debelê

Horário: a partir das 17h

Local: Clube Araraquarense (Av. Dom Pedro Ⅱ, 1192 – Sala 01 – Jardim do Carmo)

Entrada: R$100

Carnaval

Atração: Paula Luiza

Horário: a partir das 14h

Local: Clube 22 de Agosto (Avenida Carmo Fiorillo, 391)

Entrada: a partir de R$20

Carnaval K01

Atração: Ruan Molina e Grupo Sakanas

Horário: a partir das 15h

Local: Kairós 01 (Rua Gonçalves Dias, 1923)

Entrada: a partir de R$50

Araras

SEXTA-FEIRA (17)

Carnadon

Atração: Looy Emerson

Horário: a partir das 20h

Local: Don Curiel (Av. Dona Renata, 5099 – Jardim Santa Cruz)

Entrada: a partir de R$30

SÁBADO (18)

Carnadon

Atração: Emy Maziero e Pagode do Rennan

Horário: a partir das 20h

Local: Don Curiel (Av. Dona Renata, 5099 – Jardim Santa Cruz)

Entrada: a partir de R$30

Caconde

SEXTA-FEIRA (17)

Bloco do Imperador

Atração: A Zorra

Horário: a partir das 20h

Local: Praça Ranieri Mazzilli (Praça Matriz) – Centro

Entrada: a partir de R$90

SÁBADO (18)

Fim de semana de Carnaval agita a cidade de Caconde

José Carlos Lopes

Bloco do Imperador

Atração: Lauana Prado

Horário: a partir das 20h

Local: Praça Ranieri Mazzilli (Praça Matriz) – Centro

Entrada: a partir de R$100

DOMINGO (19)

Bloco do Imperador

Atração: MC Davi

Horário: a partir das 20h

Local: Praça Ranieri Mazzilli (Praça Matriz) – Centro

Entrada: a partir de R$90

Ibaté

DOMINGO (19)

Tardezinha Cancun

Atração: Grupo Bem Bolado

Horário: a partir das 16h

Local: Mané Cancun Pub (R. João Altéia, 427 – Vila Santa Terezinha)

Entrada: R$20

Itirapina

SÁBADO (18)

Carnavesso 2023

Atração: Gêmeas Castro

Horário: a partir das 20h

Local: Praça Matriz (Av. Cinco, Vila Cianeli – 1742-1838)

Entrada: a partir de R$110

DOMINGO (19)

Carnavesso 2023

Atração: DJ Bruxo e Lucas Vaz

Horário: a partir das 20h

Local: Praça Matriz (Av. Cinco, Vila Cianeli)

Entrada: a partir de R$10

Itobi

SEXTA-FEIRA (17)

Grito de Carnaval

Atração: Grupo Aderê

Horário: a partir das 20h

Local: Degraus Itobi (R. Sete de Setembro, 681 – Centro)

Entrada: R$10

Matão

SEXTA-FEIRA (17)

Carnaquintal

Atração: Banda Babaloo

Horário: a partir das 19h

Local: Quintal da Villa (Av. Antero Quaresma, 20 – Nova Cidade)

Entrada: a partir de R$40

Bloquinho do Hangar

Atração: Fabricio Rosa

Horário: a partir das 20h

Local: Hangar 1399 (R. João Pessoa, 1399 – Centro)

Entrada: R$20

SÁBADO (18)

Bloquinho do Hangar

Atração: Victor e Mallu

Horário: a partir das 20h

Local: Hangar 1399 (R. João Pessoa, 1399 – Centro)

Entrada: R$20

Carnaquintal

Atração: Vovôs Funk Show, Luccas e Renan e Pagode do Intuição

Horário: a partir das 17h

Local: Quintal da Villa – Espeto e Bar (Avenida Anthero Quaresma, 20 – Nova Cidade)

Entrada: a partir de R$130

DOMINGO (19)

Carnaquintal

Atração: Felipe Amancio e DJ Marjeta

Horário: a partir das 16h

Local: Quintal da Villa – Espeto e Bar (Avenida Anthero Quaresma, 20 – Nova Cidade)

Entrada: a partir de R$130

Porto Ferreira

SÁBADO (18)

Bloquintal

Atração: Dj Madu Carrera

Horário: a partir das 23h

Local: Espaço Bonelli (Avenida Rudolf Streit, 1080)

Entrada: a partir de R$25

Rio Claro

Prefeitura de Rio Claro organiza programação especial de Carnaval

Prefeitura de Rio Claro

SÁBADO (18)

Carnafunk

Atração: Hass DJ

Horário: a partir das 23h

Local: La Se7e (Av. 14, 2121 – Jardim São Paulo)

Entrada: a partir das R$ 20

Carnaval Sunset

Atração: Julio Neri, DJ Gil e Grupo Tem Fuzuê

Horário: a partir das 17h

Local: Paradise Beach Sports (Avenida 1 IE – 267 – Distrito Industrial)

Entrada: a partir de R$10

Santa Rita do Passa Quatro

SEXTA-FEIRA (17)

Carnaval 2023

Atração: Banda Sr. Jota

Horário: a partir das 22h

Local: Associação Atlética Santa Ritense (R. Antônio Martins do Vale, 311 – Vila Aparecida)

Entrada: a partir de R$15

SÁBADO (18)

Carnaval 2023

Atração: Grupo Degradê

Horário: a partir das 22h

Local: Associação Atlética Santa Ritense (R. Antônio Martins do Vale, 311 – Vila Aparecida)

Entrada: a partir de R$15

São Carlos

SEXTA-FEIRA (17)

Carna Sertanejo

Atração: John Braga

Horário: a partir das 22h

Local: Celeiro Bar e Eventos (R. Alessandro Di Salvo, 179 – Jd. Novo Horizonte)

Entrada: a partir de R$10

Carnaval 2023

Atração: Banda Doce Veneno

Horário: a partir das 19h

Local: São Carlos Clube (Rua Ruth Bloen Souto, 161, Centro)

Entrada: a partir de R$200

Esquenta de Carnaval

Atração: César Santu

Horário: a partir das 18h

Local: Komb’s Bar (Av. Comendador Alfredo Maffei, 4320 – Jardim Ricetti)

Entrada: R$15

Carnaemo 2023

Atração: 21 Days

Horário: a partir das 21h

Local: Os Pirata Pub (Avenida Doutor Teixeira de Barros, 963, Vila Prado – São Carlos)

Entrada: a partir de R$20

Praça XV de novembro em São Carlos tem atrações de Carnaval durante o fim de semana

Secretaria de Comunicação/ PMSC

SÁBADO (18)

Carnarock

Atração: Banda Bigster

Horário: a partir das 20h

Local: The BlackBird Pub (R. Maj. José Inácio, 2206 – Centro)

Entrada: a partir de R$5

Bloquinho da 51

Atração: DJ Charlenny

Horário: a partir das 14h

Local: Banana Brasil (Rod. Washington Luiz, 234 – Fazenda Canchim)

Entrada: a partir de R$60

Buteco Sertanejo

Atração: Picharillo

Horário: a partir das 18h

Local: Komb’s Bar (Av. Comendador Alfredo Maffei, 4320 – Jardim Ricetti)

Entrada: R$15

Carnaval do Country Club

Atração: João Carlos e Bruno e Banda Segura Nega

Horário: a partir das 19h

Local: Country Club São Carlos (Rod. Washington Luiz, s/n – Km 234)

Entrada: a partir de R$25

Carnaval Gabrielle

Atração: Ana Paula Moretti e Banda Bahia 90

Horário: a partir das 19h30

Local: Gabrielle Cultural Lounge (Rua Victório Bonucci, 920, Jardim Tangará)

Entrada: a partir de R$14,50

Sambada dos Reis

Atração: Grupo Manjarra e Cia Mundu Rodá

Horário: 16h

Local: Sesc São Carlos (Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim São Carlos)

Entrada gratuita sem retirada de ingressos

DOMINGO (19)

Carnaval do Country Club

Atração: Banda Doce Veneno e DJ Netto Buck

Horário: a partir das 14h

Local: Country Club São Carlos (Rod. Washington Luiz, s/n – Km 234)

Entrada: a partir de R$25

Namoradeira Bricante

Atração: Banda Namoradeira

Horário: 16h

Local: Sesc São Carlos (Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim São Carlos)

Entrada gratuita com retirada de ingressos

São João da Boa Vista

SEXTA-FEIRA (17)

Bloquinho do Falcão

Atração: MC Daniel

Horário: a partir das 20h

Local: XV Eventos (Rodovia Dom Tomas Vaqueiro)

Entrada: a partir de R$70

SÁBADO (18)

Bloquinho do Falcão

Atração: Mc Lele JP

Horário: a partir das 20h

Local: XV Eventos (Rodovia Dom Tomas Vaqueiro)

Entrada: a partir de R$50

Carnaval agita fim de semana em São João da Boa Vista

Arquivo/EPTV

DOMINGO (19)

Carnarock

Atração: Banda Brisa Boa

Horário: a partir das 17h

Local: Sanja Bar (Maria Esther de Carvalho Alvarenga 1330, Ac. Bairro Alegre)

Entrada: a partir de R$20

Vito Califano