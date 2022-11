A Natale resta con CasAmica: Aiutaci a costruire una nuova Casa di Accoglienza per i malati e i loro familiari.

Per Natale scegli tra le tante idee che CasAmica Onlus ha pensato apposta per te. Rendi il tuo regalo unico e scopri un modo speciale di vivere le feste supportando il progetto per la costruzione di una nuova Casa di Accoglienza aiutando concretamente chi deve curarsi lontano da casa.

Festeggia il Natale con le preziose e gustose box di CasAmica Onlus, puoi scegliere la box “Aperitivo delle feste” che contiene un tomino da 250g dell’Azienda Agricola Ciocca, una bottiglia da 750 ml di vino rosato Rosatum della Cooperativa Sociale I Germogli e un pacchetto da 250 g di cracker artigianali dell’Azienda Agricola BioNature (donazione minima consigliata € 30). Oppure, trasforma il tuo aperitivo in una cena con la box “Cena in compagnia” che contiene al suo interno, un tomino da 250g dell’Azienda Agricola Ciocca, una bottiglia da 750ml di vino rosato Il Vino di una notte IGT 2021- Az. Agricola I Vignaioli, una confezione da 250g di cracker artigianali e una da 500g di pasta artigianale tricolore di farina rimacinata, un barattolo di sugo di pomodoro cuore di bue e basilico e un altro di confettura prugne e zenzero dell’Azienda Agricola BioNature (donazione minima consigliata €50).

Non è Natale senza panettone e pandoro. Scegliendo quelli proposti da CasAmica, non solo potrai gustare un prodotto di alta pasticceria a marchio Giovanni Cova & Co. ma sosterrai l’importante progetto che permetterà di donare accoglienza alle famiglie lontane da casa, un dono che sa di buono come il modello di accoglienza di CasAmica. Puoi scegliere il formato da 750g (donazione minima € 16) oppure, per i più golosi, quello da 1kg (donazione minima € 20). Ogni confezione ha un cartiglio personalizzato con il logo di CasAmica, che sottolinea l’importanza del tuo gesto solidale.

Per grandi e piccini, c’è il Tris di Biscottoni natalizi di CasAmica, prodotti dal biscottificio artigianale di Roma Mondo di Laura fatti con ingredienti genuini, coloranti naturali e senza latte né derivati, sono un pensiero divertente e goloso per rallegrare le merende delle Feste. I biscotti sono confezionati singolarmente (donazione minima 12€).

Per riscaldare i freddi pomeriggi d’inverno con una buona cioccolata calda in tazza, CasAmica propone quattro golose sfere di pregiato cacao (Cioccolata al 64% origine Guayaquil) al gusto Classico e di Cannella, che hanno bisogno solo di un po’ di latte caldo per creare un momento magico al profumo di cioccolato (donazione minima €8).

Per chi preferisce, invece, coccolarsi con un buon infuso caldo, CasAmica ha ideato una piccola scatola regalo che contiene un pacchetto da 50g di infuso Coccole di Natale, 1 filtro in acciaio e 1 bastoncino di zucchero di canna (donazione minima €12).

Puoi ordinare i tuoi regali di Natale golosi solidali di CasAmica comodamente on line sul sito:

https://donisolidali.casamica.it/

Come contattarci:

Siamo operativi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

nicoletta@casamica.it – cell.377 168 0771.

CasAmica onlus

È il 1986 quando Lucia Vedani, accompagnando i figli a scuola, si imbatte ogni giorno nelle numerose persone che dormono sulle panchine di piazzale Gorini, nei pressi dell’Istituto Nazionale dei Tumori. Sono malati, insieme ai loro parenti, che la notte, per mancanza di mezzi e provenendo da altre città, non hanno un luogo dove stare. Persone angosciate e disorientate che, oltre a un tetto sotto il quale pernottare e ripararsi, hanno bisogno di sostegno morale e psicologico. Lucia decide così di rendere concreto un grande sogno e realizza una prima casa di accoglienza con 16 posti letto per offrire ospitalità sia ai malati che ai loro familiari.

Le case oggi sono 6 e a breve verrà aperta una ulteriore casa a Segrate. Tutte sorgono vicino ad alcuni tra i maggiori centri sanitari di riferimento italiani.

www.casamica.it