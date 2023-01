Festival de bikes na Zona Sul de SP tem competição de manobras radicais e atividades pra criançada

Quem já gosta ou quer conhecer mais sobre o universo das bicicletas tem prato cheio neste domingo, na Zona Sul da capital paulista.

O evento Bike Brasil, que acontece no pavilhão do São Paulo Expo, na região da Água Funda, reúne ciclistas profissionais e amadores para uma série de atividades.

Entre as atrações estão competições de BMX (manobras radicais) e Mountain Bike – esta última com trajeto que passa por dentro do Jardim Botânico da cidade. A boa notícia é que qualquer um pode testar a pista. Diversas bikes e equipamentos de segurança estão disponíveis para empréstimo.

E ainda falando em empréstimos, o festival também oferece o test-ride de diversos modelos que normalmente passariam longe dos pés da maioria dos paulistanos. Tem bicicleta de até R$ 80 mil para ser testada.

As crianças também têm vez no evento. Meninos e meninas de até 11 anos podem desenvolver equilíbrio e coordenação motora para pedalar em oficinas de aprendizagem.

Entrada: R$ 20 (R$ 10 a meia)Horário de funcionamento: das 10h às 19h (área externa); das 13h às 21h (área interna)Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Vila Água Funda.



Vittorio Rienzo