festival-de-marchinhas:-escolha-a-sua-preferida-e-vote-quantas-vezes-quiser

Festival de Marchinhas: escolha a sua preferida!

O Festival de Marchinhas da TV Rio Sul está na reta final! Uma comissão julgadora da TV Rio Sul analisou todo o material que chegou durante o período de inscrições e selecionou as 10 melhores.

Agora é com você! A votação está aberta para que o público escolha as melhores entre as 10 semifinalistas.

A votação ficará aberta até as 14h do dia 7 de fevereiro. As cinco mais votadas serão classificadas para a grande final.

A final do Festival de Marchinhas será no dia 14 de fevereiro, em um evento na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, com votação do público presente. No mesmo dia, o resultado será anunciado nos telejornais da TV Rio Sul e também no g1.

O vencedor vai levar para casa um troféu e terá sua marchinha exibida na programação da TV Rio Sul durante o período de Carnaval.

O Festival de Marchinhas, que chega em 2023 em sua quinta edição, tem o objetivo de resgatar a tradição dos antigos carnavais, valorizando a música e os talentos regionais. Este ano, o tema é “Esperança”.

