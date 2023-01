Festival de Marchinhas tem inscrições encerradas; veja os próximos passos

A partir de agora, todo o material vai ser analisado por uma comissão julgadora e 10 marchinhas serão classificadas para a final. Votação popular começa na próxima quarta-feira. Festival de Marchinhas da TV Rio Sul

Estão encerradas as inscrições para a edição de 2023 do Festival de Marchinhas da TV Rio Sul. O prazo para envio das composições terminou às 17h desta quinta-feira (26).

Atenção, por conta da grande quantidade de inscrições recebidas, algumas regras mudaram. Todo o material recebido será analisado por uma comissão julgadora formada pela TV Rio Sul. A partir de agora, serão escolhidas 10 marchinhas para a fase seguinte, que serão apresentadas ao público na próxima quarta-feira (1°).

A escolha das finalistas será pelo voto popular, através de uma votação no g1.

Com as 10 composições escolhidas, inicia-se uma votação para indicar as cinco finalistas. Essa enquete, publicada pelo g1, ficará aberta do dia 1º de fevereiro até as 14h do dia 7 de fevereiro (terça-feira).

A marchinha vencedora será escolhida pelo público em evento na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, que será realizado no dia 14 de fevereiro (terça-feira). No mesmo dia, o no RJ1 ou durante a programação da TV Rio Sul.

O evento de premiação será na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, no dia 14 de fevereiro, às 14h. O público presente participará de uma nova votação para eleger a grande campeã da 5ª edição do Festival de Marchinhas.

O vencedor ou vencedora ganhará um troféu e terá sua marchinha exibida nos intervalos da programação da TV Rio Sul.

O Festival de Marchinhas, que chega em 2023 em sua quinta edição, tem o objetivo de resgatar a tradição dos antigos carnavais, valorizando a música e os talentos regionais. Este ano, o tema é “Esperança”.

