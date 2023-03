Festival de Quadrilhas de Mossoró abre inscrições

Inscrições podem ser feitas até 14 de abril. Grupos juninos podem optar pelas categorias municipal, estadual e interestadual. Apresentações começam no dia 2 e seguem até o dia 23 de junho

Cedida

O Mossoró Cidade Junina 2023 está com inscrições abertas para o Festival Independente de Quadrilhas que é realizado durante as festividades do São João, de 2 a 23 de junho. Os quadrilheiros têm até o dia 14 de abril para se inscrever.

De acordo com o edital do concurso, as quadrilhas podem se inscrever para as disputas municipal, estadual e interestadual. Na modalidade municipal os grupos serão divididos nas categorias Estilizada (adulto e infantil), Tradicional (adulto e infantil), Comédia (adulto), Festival da Colheita (zona rural) e Festival da Melhor Idade. Na disputa estadual, as quadrilhas são divididas em: Estilizada (adulto) e tradicional (adulto). Na competição interestadual existe apenas a categoria Estilizada (adulto).

O Festival Independente de Quadrilhas Juninas é realizado pela Prefeitura de Mossoró, dentro da programação do “Cidade Junina”. O edital prevê inscrições para pessoas físicas e jurídicas. Confira AQUI o edital.

Serviço

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Secretaria Municipal de Cultura, localizada no prédio da Biblioteca Ney Pontes, situada na Praça da Redenção Dorian Jorge Freire, nº 17, Centro.

valipomponi