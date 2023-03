Festival de Teatro e Contação de História de Campos recebe inscrições até domingo

Para participar da primeira edição do evento, que ocorre em junho, é preciso preencher formulário disponível na internet. Campos terá o 1º Festival de Teatro e Contação de História em junho. As inscrições estão abertas até domingo (12)

O 1º Festival de Teatro e Contação de História de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, recebe inscrições até o próximo domingo (12).

Os interessados em participar devem preencher e enviar formulário disponível na internet. No site da Prefeitura também está disponível o edital com todas as informações sobre a seleção.

Os espetáculos serão registrados em vídeo, para apresentação virtual, compondo a programação do Festival, previsto para junho.

O Festival é uma iniciativa da Prefeitura de Campos, por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL).

Quem pode participar?

Estão habilitadas a participar do Festival, na modalidade virtual, pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural, tais como cooperativas, produtoras, companhias ou grupos de teatro ou contação de histórias, de Campos e região.

A Prefeitura explica ainda que outros detalhes podem ser obtidos por pelo e-mail festeconhistoria.fcjol@gmail.com.

Qual é a premiação?

O festival contemplará 08 (oito) artistas ou grupos de Contadores de Histórias e 12 (doze) artistas ou grupos de teatro da região, com um total de R$ 295.500,00 (duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais).

Em caso de não haver o número mínimo de inscrições em determinada categoria, os valores poderão ser remanejados para outra categoria. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail festeconhistoria.fcjol@gmail.com.

“As propostas serão avaliadas por uma Comissão de Seleção composta por cinco especialistas da área de teatro, contação histórias ou áreas afins, composta por pareceristas selecionados no Edital de Chamamento Público nº 01/2022 de Seleção de Avaliadores e Pareceristas, publicado no Diário Oficial, em 08 de abril de 2022. O resultado final será divulgado no dia 04/05/2023”, informa a Prefeitura.

Premiação

