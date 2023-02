Festival de Verão de Guararema continua neste final de semana; confira a programação

Evento segue até 21 de fevereiro e contará com shows, atrações culturais, esportivas e Feira Gastronômica. Parque de Lazer Professora Deoclésia de Almeida Mello é palco de atrações do Festival de Verão de Guararema.

Eduardo Martins/Divulgação.

A programação do 1º Festival de Guarerma continua neste final de semana. Adultos e crianças podem aproveitar as atrações que são todas de graça em vários pontos do munícipio. O festival segue até dia 21 de fevereiro, com atrações musicais, culturais, esportivas e gatronômicas.

Confira a programação

Sexta-feira (3)

Feira Noturna Gastronômica

A Feira Noturna Gastronômica abre a programação deste final de semana, com música ao vivo com Renato Firmino.

Horário: 17h às 22h

Onde: Parque Deoclésia, Rua Oswaldo Freire Martins

Livre – Gratuita

Lançamentos: Livros da coleção Memórias de Guararema

Horário: 18h30

Onde: Estação Literária Prof. Maria de Lourdes Évora Camargo, Rua 19 de Setembro, 233 – Centro

Livre – Gratuita

Projeto: Outras Estações – Diego Novaes “Piano”

Horário: 20h

Onde: Estação Literária Prof. Maria de Lourdes Évora Camargo, Rua 19 de Setembro, 233 – Centro

Livre – Gratuita

Sábado (4)

Feira Gastronômica

Horário: 10h às 22h

Onde: Parque Deoclésia, Rua Oswaldo Freire Martins

Livre – Gratuito

Estação Literária na praça

Neste evento terá contações de histórias no cantinho da leitura e oficinas.

Horário: 10h às 16h

Onde: Parque Deoclésia, Rua Oswaldo Freire Martins

Livre – Gratuito

Contos do Chá – “Marry Poppins”

Horário: 10h

Onde: Parque Deoclésia, Rua Oswaldo Freire Martins

Livre – Gratuito

Som nos trilhos: Trios de Dois

Neste show, a dupla Nei Magalhaes e Arthur Matraka promete agitar o público com clássicos do rock internacional e pop nacional anos 80 e 90.

Hoário: 14h30

Onde: Vila de Luís Carlos

Livre – Gratuito

Espetáculo de circo “Lê Classique Show”

Apresentação do Grupo Gran Cirque De Duá com Adriana Marques e Priscila Senegalho

Horário: 15h

Onde: OParque Deoclésia, Rua Oswaldo Freire Martins

Livre – Gratuito

Show – Banda D3

Horário: 16h

Onde: Parque de Lazer Profª Deoclésia de Almeida Mello

Livre – Gratuito

Show – Bianca e Daniel Prado

Horário: 18h

Onde: Parque Deoclésia, Rua Oswaldo Freire Martins

Livre – Gratuito

Projeto Samba de Rua

Horário: 20h

Onde: Parque Deoclésia, Rua Oswaldo Freire Martins

Livre – Gratuito

Domingo (5)

Feira Gastronômica

Horário: 10h às 20h

Onde: Parque Deoclésia, Rua Oswaldo Freire Martins

Livre – Gratuito

Ginástica

Horário: 11h

Onde: Parque Deoclésia, Rua Oswaldo Freire Martins

Livre – Gratuito

Som do trilhos: Antônio Felipe (MPB)

Horário: 10h às 20h

Onde: Parque Deoclésia, Rua Oswaldo Freire Martins

Livre – Gratuito

Show – Flávio Celso e Banda (Pop e rock)

Horário: 14h

Onde: Parque Deoclésia, Rua Oswaldo Freire Martins

Livre – Gratuito

Som nos trilhos: Samba de Rua

Horário: 14h30

Onde: Parque Deoclésia, Rua Oswaldo Freire Martins

Livre – Gratuito

Show – Moses Club Band (Rock)

Horário: 16h

Onde: Parque Deoclésia, Rua Oswaldo Freire Martins

Livre – Gratuito

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vito Califano