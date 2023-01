Festival de Verão de Guararema é opção de lazer para o final de semana

Programação começa com a feira noturna gastronômica nesta sexta-feira. Estação Literária de Guararema tem evento do Festival de Verão

Comunicação/PMG

O 1º Festival de Verão de Guararema tem uma programação recheada de atrações em diversos pontos do município.

Segundo a Prefeitura, o objetivo do evento é oferecer atrações musicais, culturais, esportivas e gastronômicas para a população e visitantes. O festival segue até 20 de fevereiro

Neste final de semana, a programação tem início na sexta-feira (27), com a Feira Noturna Gastronômica que acontece das 17h às 22h, com música ao vivo com Celso Porto. A feira ocorre no Parque de Lazer Professora Deoclésia de Almeida Mello.

Na Estação Literária Professora Maria de Lourdes Évora Camargo às 19h30, tem a inauguração do Espaço das Artes Professora Suely Aparecida Évora Camargo. E às 20h30, apresentação do projeto Outras Estações – Trio de Dois, com música rock e pop.

A programação continua no sábado (28), com o Tem Pedal em Família, às 9h, Som nos Trilhos com Bilé Junior – Rock Estrada Acústico às 14h30, na Vila de Luís Carlos. Na praça Deoclésia tem Feira Gastronômica, Contação de Histórias, Cantinho Leitura e oficinas a partir das 10h, com Telma Contos do Chá: Beto Corre o Mundo.

A partir das 15h, ainda na praça Deoclésia, tem início o Teatro Mamulego com a apresentação de A Folia no Terreiro de seu Mané Pacaru .

E a partir das 18h, no Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino tem o Pôr do Sol no Mirante com Paulo Catharino Jazz Trio. E no Parque de Lazer Professora Deocléia de Almeida Mello o show Conexão Rock Verão (Astor Parenti Trio) e O Melhor do Rock/Pop (Banda QI-Zero).

O domingo (29), também conta com muita música, gastronomia e esporte. A Vila de Luís Carlos conta com a Trilha Intermediária de Mountain Bike, às 9h, Som nos Trilhos com show de Antônio Felipe, às 11h, e Flávio Celso, às 14h30. Apresentação da ginástica e a Feira Gastronômica são as atrações da Praça Deoclésia, assim como a apresentação de Jorge Ervolini Trio, às 14h. Fechando o dia, às 16h, tem show da Banda The Rock Roads (Rock & Roll), também na Deoclésia.

Vittorio Rienzo