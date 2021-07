festival-di-cannes-2021:-5-film-dalle-location-imperdibili

Promette di trasformarsi nel Paese delle Meraviglie e, stando ad alcuni titoli presenti alla Croisette, potrebbe davvero rivelarsi come il miracolo su grande schermo tanto atteso. Il Festival di Cannes 2021 (6-17 luglio) punta su racconti intensi, emozioni forti e una lista – seppur in ranghi ridotti – di celebrity. Alcuni film, come Tre piani di Nanni Moretti (in sala dal 23 settembre), arriveranno nei cinema italiani nella prossima stagione e segneranno probabilmente il momento della rinascita.

Ecco perché alcune pellicole, almeno sulla carta, abitano in cornici cariche di bellezza, fascino e raffinatezza. Create in ambienti di design ricostruiti in maniera certosina, mettono in scena sia storie straordinarie che momenti quotidiani. La magia della finzione, quindi, riapre i battenti in grande stile con coraggio e audacia.

UNO. THE FRENCH DISPATCH:

Attesissimo già in concorso nell’edizione precedente, The French Dispatch resta probabilmente la pellicola più intrigante della kermesse francese. Nata dal genio di Wes Anderson, mette in scena ancora una volta un universo visivo accattivante e originale, per un viaggio corale dalle sfumature inedite. La locandina stessa è un tripudio di design e armonie architettoniche perché ricostruisce la sede francese dell’omonimo magazine allegato al quotidiano americano Evening Sun. A fare da sfondo alle vicende della sede di Ennui-sur-Blasè ci pensa la città di Angouleme, che regala un incanto d’altri tempi. Ambientata negli anni Sessanta, racconta di un’epoca in transizione tra grandi cambiamenti attraverso personaggi iconici, fatti di cronaca singolare e storie fuori dal comune. I costumi sono frutto del lavoro eccellente della costumista italiana Premio Oscar Milena Canonero, che lascia la sua impronta iconica, perfettamente in armonia con una scenografia curatissima.

DUE. ANNETTE:

L’enorme responsabilità di aprire la 74° edizione del festival spetta ad Annette, uno stupefacente affresco musicale di Leos Carax, qui al debutto in lingua inglese. La coppia protagonista è formata da Henry (Adam Driver) e Ann (Marion Cotillard), due artisti di grande talento: cabarettista lui, cantante d’opera lei. Tra loro, in scena, scatta subito la passione e poco dopo nasce una bambina, Annette, che presta il nome al titolo del film. Questo musical, che in Italia sarà distribuito da I Wonder Pictures, potrebbe già arrivare nelle sale della Penisola a fine estate, come un vero e proprio “evento”, stando alla descrizione del Presidente del Festival, Pierre Lescure. Scintillante, luminoso, appassionato in salsa rock, almeno stando agli Sparks che ne firmano la colonna sonora e al produttore musicale Marius de Vries (La La Land). Hollywood cambia decisamente volto grazie a quest’inno alla libertà e all’arte, fino al colpo di scena che riguarda il dono eccezionale della bambina.

TRE. LA RAGAZZA DI STILLWATER:

Matt Damon stars as “Bill” in director Tom McCarthy’s STILLWATER, a Focus Features release. Credit Jessica Forde / Focus Features

L’inchiesta del dramma con Matt Damon è firmata dallo stesso regista del film-evento Il caso Spotlight, Tom McCarthy. Ruvido, realistico, a tratti claustrofobico: La ragazza di Stillwater, presentato fuori concorso e prossimamente in sala per Universal Pictures, vede l’attore protagonista nei panni di un operaio di un’industria petrolifera alle prese con un viaggio oltreoceano per far visita alla figlia, in galera per un crimine di cui si dichiara innocente. Ed è proprio nella splendida Marsiglia che il racconto della pellicola prende il via perché l’uomo, Bill, si trova alle prese con un sistema giudiziario, linguistico e culturale a lui sconosciuto. I contrasti sono fortissimi, anche da un punto di vista visivo e amplificano il pathos del racconto. In un momento di grande vulnerabilità incontra una donna del posto e sua figlia che cambiano totalmente la sua prospettiva. Colori intensi, scenari cupi e fotografia quasi graffiante accompagnano le emozioni dello spettatore in una Francia ben diversa dalla patinata Parigi da cartolina.

QUATTRO. MOTHERING SUNDAY:

Tratto dall’omonimo bestseller di Graham Swift, questo dramma ambientato in Inghilterra all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, mette in scena due Premi Oscar britannici (Colin Firth e Olivia Colman), nel ruolo di una coppia sposata, gli aristocratici signori Nives, che proprio nel conflitto hanno perso i propri figli. La storia è ambientata durante il pranzo della domenica della Festa della Mamma in occasione del festeggiamento di un rampollo del vicinato, Paul (Josh O’Connor, alias il Principe Carlo nella serie Netflix The Crown), che si fidanza con Emma. Quest’evento insolitamente allegro in un contesto ancora in lutto offre un’inedita prospettiva di speranza. Nel frattempo la domestica di casa, Jane (Odessa Young), si gode la giornata libera ma in realtà ha il cuore a pezzi perché a lungo è stata l’amante segreta del ragazzo che, a causa della differenza di classe sociale, non può sposare. Inno all’indipendenza e alla rinascita, questo scenario bucolico e quasi cristallizzato nel tempo regala una cornice indimenticabile.

CINQUE. FRANCE:

La storia oscilla tra la ruvidezza della realtà e la ricerca dei riflettori: France di Bruno Dumont ripercorre la vita e la carriera di una giornalista di successo, interpretata da Lea Seydoux. La dea francese, musa di Louis Vuitton, ha tre film in programma al Festival ma in questa pellicola è protagonista assoluta. In bilico tra le luci della ribalta, una vita familiare turbolenta e gli impegni professionali, sembra incarnare non una perfetta figura femminile, eterea e inaccessibile, ma una donna piena di contraddizioni. Questi contrasti rivivono nella messa in scena del film con straordinaria perizia e dovizia di particolari. I luoghi, insomma, sembrano prendere vita dalla pellicola.