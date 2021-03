festival-di-sanremo-2021:-bugo-in-rivolta

Il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021, Bugo, venuto alla ribalta nella scorsa edizione dello show, ha risposto in modo polemico sui social ad alcune affermazioni, ecco tutti i dettagli.

Il cantante Bugo, che è un concorrente in gara dell’attuale Festival di Sanremo, è diventato particolarmente famoso a causa di quello che è accaduto durante la scorsa edizione delle show, durante il quale, l’artista era in gara, in coppia, con il cantante Morgan. La scena della “vendetta” di Morgan in cui canta una versione modificata del pezzo in gara Sincero è diventato un vero e proprio tormentone, un siparietto che ha scatenato le critiche e le risate del web.

Il cantante, all’anagrafe, Cristian Bugatti, non prese bene il gesto del collega, tanto che decise di lasciare il palco senza dare ulteriori spiegazioni, per poi essere ospite a numerose trasmissioni televisive, raccontando la sua versione dei fatti, rivelando come, dietro le quinte, ci fosse stata una vera e propria lite tra i due, di cui sono stati testimoni alcuni degli altri concorrenti in gara.

La polemica di Bugo: ecco le sue parole

Nonostante “la brutta figura” come dice Morgan, nella sua versione modificata di Sincero, Bugo è stato scelto per partecipare alla 71esima edizione del Festival, con la voglia di riscattare il dispiacere dovuto ai vecchi rancori. Il cantante ha però deciso di scrivere un lungo messaggio ai suoi fan, stanco delle critiche che vanno avanti da ben un anno: “Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato“.

Il cantante prosegue nel suo messaggio, sostenendo di voler parlare di musica e del suo nuovo disco e non di quello che è successo nella scorsa edizione del Festival e che non ha più intenzione di rispondere alla domanda “Dov’è Bugo?”, con il riferimento alla scena con Morgan. Cristian Bugatti ha poi concluso: “Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. […] Forse questo non fa notizia, né click, ma questo sono io“, cercando di mettere a tacere, una volta per tutte le tantissime prese in giro.

