Festival em Natal tem shows, oficina gratuita e espaço kids neste fim de semana

Ribeira Boêmia é a atração deste sábado (25) no Festival Sabores D’Praia, em Ponta Negra. Roda de Samba Ribeira Boêmia é atração do Festival Sabores D’Praia neste sábado (25)

Divulgação

A abertura do Festival Sabores D’Praia acontece neste sábado (25), em Ponta Negra, na Zona Sul de Natal. O evento é gratuito e visa a valorização da cultura e identidade gastronômica do Rio Grande do Norte.

A programação conta com shows culturais, oficinas com chefs renomados e espaço kids, nos dias 25 e 26 de março, 1º, 2, 8 e 9, 15 e 16 de abril.

O grupo Ribeira Boêmia sobe ao palco neste sábado (25), e o cantor Maebyo Almeida é atração no domingo (26) – sempre a partir das 18h30.

A oficina gastronômica, no sábado e domingo, começa às 16h, com o chef Fernando Liberato, o “Serial Griller”. Apaixonado pela cozinha, pelo fogo e pelo churrasco, o criador de conteúdo participa de festivais gastronômicos e de churrasco, sempre levando receitas e preparações autênticas valorizando ingredientes do terroir potiguar e nordestino. As vagas para a oficina são gratuitas e limitadas – inscrições pela internet.

Para a criançada

O espaço kids oferece oficina, parquinho inflável, brincadeiras com recreadores e muito mais, além de área com mesas e cadeiras pra os pais. O ingresso para uma criança e até dois responsáveis custa R$ 40.

O D’Praia fica na rua Francisco Gurgel, 899, Ponta Negra (em frente ao Hotel Esmeralda).

