Festival gastronômico em São Carlos e Araraquara tem pratos entre R$ 29 e R$ 120

‘Fest Gourmet’ que começa nesta quinta (9) reúne 50 estabelecimentos participantes. Restaurantes de São Carlos e Araraquara participam do Fest Gourmet

O festival gastronômico ‘Fest Gourmet’, que reúne diversas combinações de pratos com preços acessíveis, começou nesta quinta-feira (9) em Araraquara e São Carlos (SP). (Confira os cardápios.)

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Serão 50 restaurantes com novidades de entradas, pratos principais e sobremesas, em um cardápio diversificado para agradar todos os paladares. O evento gastronômico segue até o dia 2 de abril.

Em Araraquara, são 31 estabelecimentos participantes com pratos que variam de R$ 29,90 a R$ 120.

Clique aqui para ver o cardápio do festival em Araraquara

Fest Gourmet ocorre durante mês de março em São Carlos e Araraquara

Fest Gourmet/Divulgação

Já em São Carlos, o festival reúne 19 estabelecimentos para os amantes da boa gastronomia, com preços de R$ 34,90 a R$ 120.

Clique aqui para ver o cardápio do festival em São Carlos

No cardápio, estão crepes, lanches, pratos brasileiros, italianos, e várias outras opções. Parte dos restaurantes oferece almoço e outras apresentam opção para o jantar.

As opções oferecidas e os horários dos restaurantes podem ser conferidas no site oficial do Fest Gourmet.

Fest Gourmet ocorre durante mês de março em São Carlos e Araraquara

Fest Gourmet/Divulgação

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Mata