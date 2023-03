Festival gastronômico, pós-carnaval e teatro são atrações do fim de semana; veja a programação

Eventos acontecem de sexta-feira (3) a domingo (5). Espetáculo ‘Allan Kardec – Um olhar para a eternidade’ neste domingo.

O primeiro fim de semana de março chegou e com ele os moradores das cidades do vale do Paraíba e região podem aproveitar opções de lazer com festivais gastronômicos, teatros e festas pós-carnaval.

Os eventos ocorrem a partir desta sexta-feira 93) e seguem até domingo (5).

Veja a programação completa:

‘Allan Kardec, um olhar para a eternidade’ em São José dos Campos

Em São José dos Campos, tem dobradinha com a peça ‘Alan Kardec, um olhar para a eternidade’ no Teatro Colinas, com direção da atriz Ana Rosa. A peça fala de assuntos espirituais e tem 1h20 de duração.

Data: sábado (4) e domingo (5)

Local: Teatro Colinas

Horário: 21h

Entrada: R$ 60 (levando 1 Kg de alimento sai por R$ 40)

Ressaca de carnaval em São José dos Campos

Em um bar no bairro Urbanova em São José dos Campos realiza uma ressaca de carnaval com DJ Goulart e o Bloco do Balaio.

Data: sábado (4)

Local: Quintal Skatepark

Horário: a partir das 18h

Entrada: R$ 15 (entrada de graça até às 18h)

‘Express Circus’ em Taubaté

No domingo (5) acontece em Taubaté a abertura da 10ª edição do Festival Internacional de Teatro de Sombras de Taubaté (Fis). O evento conta com espetáculos, oficinas e workshops. A abertura conta com um circo de sombras da Bélgica.

Data: domingo (5)

Local: Teatro Metrópole

Horário: 16h

Entrada: gratuita (ingresso deve ser retirado uma hora antes na bilheteria do teatro)

Festival da Costela e Chopp em Jacareí

Jacareí recebe o Festival da Costela e Chopp com diversas opções de comida, entre elas costela no bafo, lanche de costela, pastel, coxinha de estola e cerveja artesanal. Também há opções musicais com bandas cover de Queen e Charlie Brown Junior.

Data: sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5)

Local: Avenida Getúlio Vargas

Horário: na sexta-feira (3) das 17h às 22h, sábado e domingo do meio-dia às 22h

Entrada: gratuita

