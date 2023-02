Festival Mada 2023: Margareth Menezes, Liniker e Luedji Luna são as primeiras atrações anunciadas

Em 2023, festival celebra 25 anos e acontece dias 13 e 14 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal. Liniker será uma das atrações do Mada 2023

Em 2023 o Festival Mada – Música Alimento da Alma – completa 25 anos e promete uma comemoração com grandes shows. As primeiras atrações divulgadas são Margareth Menezes, Liniker e Luedji Luna.

O evento acontece dias 13 e 14 de outubro. Os ingressos do primeiro lote vão de R$ 80 a R$ 400 e já estão disponíveis.

A novidade para este ano é que a ocupação do gramado será completa para proporcionar uma circulação ainda maior do público. “A experiência do festival será ainda mais inesquecível, não tenho dúvidas. A edição que fizemos ano passado parece que não tinha como ficar melhor, mas vai. E, na verdade, pra gente essa comemoração já começou. Agora é contagem regressiva”, comenta Jomardo Jomas que dirige o festival.

Atrações

Margareth Menezes afirma e dá voz ao afro-urbano nacional e é considerada a principal representante do afropop brasileiro, conceito que conduz sua carreira. Cantora, compositora, atriz e empresária, em 35 anos de trabalho, já soma 17 obras lançadas, entre LPs, CDs e DVDs, e 23 turnês internacionais por todos os continentes do mundo.

Com o recém lançado ‘Bom Mesmo É Estar Debaixo D´água’, Luedji Luna retorna ao festival depois de uma apresentação em 2019 que deixou saudade.

Já Liniker também volta ao Mada, depois da estreia em 2016, mas desta vez em projeto solo com o show do álbum Indigo Borboleta Anil. O álbum recebeu três indicações ao Grammy Latino 2022 e levou o prêmio de “Melhor álbum de música popular brasileira”, tornando Liniker a artista brasileira com mais indicações ao prêmio neste ano e a primeira artista transgênero a ganhar um Grammy.

Serviço

Festival MADA – 25 anos

Local | Estádio Arena das Dunas – Lagoa Nova, Natal – RN

Data | 13 e 14 de Outubro de 2023

Horário | a partir das 18h

