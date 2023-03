Festival que reúne poesia, música e cinema começa nesta semana no Seridó potiguar; veja programação

Festival de Cinema e Literatura José Bezerra Gomes homenageia autor de Currais Novos falecido em 1982. Escritor José Bezerra Gomes é homenageado com nome do festival que começa nesta quarta (8) em Currais Novos.

Cedida

O Seridó do Rio Grande do Norte será palco, pela primeira vez, de um encontro que reunirá cinema, poesia, música e uma série de programações voltadas para artistas potiguares.

O I Festival de Cinema e Literatura José Bezerra Gomes começa na próxima quarta-feira (8), em Currais Novos, e com atividades até o próximo dia 14 de março, data em que se comemora o Dia Nacional da Poesia.

A programação do evento conta com oficina de cinema e poesia, além de uma mostra do audiovisual potiguar e apresentações musicais. Haverá ainda lançamentos do filme “Sertão Bruto” (Trapiá Filmes), da revista “Brutos” (Bruno César e Istelo Almeida) e do livro “Por Que Não se Casa, Doutor?”, com edição do Sebo Vermelho.

O I Festival de Cinema e Literatura José Bezerra Gomes é um projeto que foi aprovado no Edital das Penas Pecuniárias do Tribunal de Justiça do RN e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Currais Novos.

As atividades do festival contarão com rodas de conversa, ações itinerantes nas escolas de Currais Novos, Lagoa Nova e Cerro Corá e comunidades adjacentes, e feira de livros.

Entre os nomes confirmados para as atividades estão os cineastas Buca Dantas, Lourival Andrade, as poetisas Luma Carvalho, Adélia Danielli e Iara Maria Carvalho, os escritores Wescley J.Gama e Bruno César, entre outros nomes, como o editor Abimael Silva, da editora Sebo Vermelho.

Segundo a coordenadora do Festival, a poetisa Iara Maria Carvalho, a ideia do evento é propiciar acesso à cultura e divulgar os trabalhos de artistas locais.

“O Festival compreende várias ações, não apenas na área de audiovisual e de literatura. Temos também música, o aspecto da formação, com oficina de poesia, fazendo o diálogo com o cinema como potência para escrita literária. Teremos também uma mostra de curtas, com bate-papo sobre o setor audiovisual potiguar. Será um momento de prestigiarmos a cultura do Rio Grande do Norte e dialogarmos sobre legislações, cenários e perspectivas. Imaginamos que essas ações terão impactos importantes na região para dar visibilidade à figura inspiradora de José Bezerra Gomes e mostrarmos o que o RN produz de bom para a arte”, explica.

Ainda de acordo com a coordenadora, o Festival vai prestar homenagens a um dos artistas mais expoentes do Seridó, José Bezerra Gomes (1911-1982), escritor curraisnovense autor de romances, ensaios e poesias que marcaram a cultura de Currais Novos.

“José Bezerra Gomes já povoa nosso imaginário enquanto artistas e escritores há muito tempo. Ele foi um intelectual muito importante para Currais Novos. Até hoje sua obra permanece atual, com relação à linguagem, tema e estilos. Ele dialogou com muitos intelectuais do Estado e do Brasil. Eu e Luma Carvalho já tivemos vivências com a obra dele na época da educação básica, com performances poéticas e já escrevemos textos acadêmicos sobre ele. Há uma questão afetiva”, aponta Iara Carvalho.

Sobre José Bezerra Gomes

José Bezerra Gomes (1911-1982) foi um romancista potiguar nascido no Sítio Brejuí, em Currais Novos, Seridó Potiguar. É autor de quatro livros: Os Brutos (1938), Por Que Não se Casa, Doutor? (1944), A Porta e o Vento (1974) e Antologia Poética (1975).

Sua obra aborda a temática regionalista nordestina. O contexto ficcional de José Bezerra Gomes é a região do Seridó, a cidade de Currais Novos e as plantações de algodão, onde o autor construiu seus personagens no universo deste sertão norte-rio-grandense.

Programação completa

8 de março

14h – Oficina de cinema e poesia – Adélia Danielli

Local: Casa de Cultura Popular

14h – Casarão Itinerante – Grupo Casarão de Poesia e Palhaço Mingau

Local: Escola Municipal Justino Dantas (Distrito da Cruz)

19h – Mostra de Audiovisual Potiguar – Curadoria: Adélia Danielli

Bate-papo com Buca Dantas e Adélia Danielli

Local: Casa de Cultura Popular

9 de março

14h – Oficina de Cinema e Poesia – Artista: Adélia Danielli

Local: Casa de Cultura Popular

14h – Casarão Itinerante – Grupo Casarão de Poesia e Palhaço Mingau

Local: 28° Unidade Escolar (Comunidade dos Negros do Riacho)

19h – Sarau de Aniversário

Local: Casarão de Poesia

10 de março

19h – Teatro Municipal Ubirajara Galvão:

– Grupo Sostô

– Lançamento do filme Sertão Bruto (Trapiá Filmes)

– Lançamento da revista Brutos (Bruno César e Istelo Almeida)

– Lançamento do livro “Por que não se casa, doutor?”, edição Sebo Vermelho

– Roda de conversa: Revisitando José Bezerra Gomes – Abimael Silva (Editor), Lourival Andrade (Roteirista e Diretor), Bruno César (Roteirista), Istelo Almeida (Ilustrador), Alexandre Muniz (Ator), mediação: Grupo Casarão de Poesia

– Feira de livros: Sebo Encanto do Cordel, Sebo Vermelho e Sebo Letra N’Ativa

11 de março

19h – Local: Praça Tetê Salustino

Wescley Gama e Gildo Cruz

Manoel Benedito

Batalha do Gueto

Banda Ritornellos

13 e 14 de março

Casarão Itinerante:

– Cerro Corá e Lagoa Nova

– Lançamento do filme Sertão Bruto e atividades de incentivo à leitura

Artistas: Grupo Casarão de Poesia e Palhaço Mingau

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Vito Califano