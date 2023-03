festival-rindo-e-cantando-traz-shows-gratuitos-e-stand-up-de-oscar-filho-em-shopping-da-zona-sul-de-bauru

Programação, que se estende até o dia 13 de abril, contará com apresentação sempre às segundas e quintas, às 20h, na Praça de Alimentação. Quem dá o pontapé inicial, nesta quinta-feira (30), é a cantora Viviani Beatriz, com o Show Tributo a Sandy. Oscar Filho é um dos humoristas a se apresentar no Festival Rindo e Cantando, em Bauru (SP)

Reprodução

O shopping localizado na zona sul de Bauru (SP) dá início, nesta quinta-feira (30), ao festival Rindo e Cantando, com uma série de shows gratuitos ao público.

A programação, que se estende até o dia 13 de abril, contará com apresentação sempre às segundas e quintas, às 20h, na Praça de Alimentação.

Quem abre a programação, nesta quinta, é a cantora Viviani Beatriz, com o Show Tributo a Sandy. Já na próxima segunda-feira (3), o comediante Eros Pradoo apresenta seu stand–up ao público.

No dia 6, será a vez da Beatles 4Ever Brasil apresentar os sucessos da icônica banda inglesa. Já o humorista Oscar Filho é a grande atração do dia 10 de abril. No humor desde 2003, o artista é reconhecido como um dos precursores do movimento do stand-up comedy.

No dia 13, a programação se encerra com um show cover da banda Coldplay com a Yellow Coldplay Tribute Brasil.

Serviço

Festival Rindo e Cantando

Horário e local: Segundas e quintas, às 20h, na Praça de Alimentação;

Endereço: R. Henrique Savi, 15- 55 – Vila Nova Cidade Universitaria

30/3 – Show Tributo a Sandy com a cantora Viviani Beatriz;

3/4 – Stand-up com Eros Prado;

6/4 – Show Beatles Cover com Beatles 4Ever Brasil;

10/4 – Stand-up com Oscar Filho;

13/4 – Show Coldplay Cover com Yellow Coldplay Tribute Brazil.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

valipomponi