Fête des mères 2022 : et pourquoi pas un coffret cap ou pas cap ?

Les fêtes de fin d’année, les anniversaires, les pots de départ ou encore les mariages…Dans la vie, il existe des centaines d’occasions d’offrir un cadeau à quelqu’un. C’est le cas, par exemple, de la fête des mères qui cette année se tiendra le 29 mai. Et pour ne jamais faire d’erreur, on peut compter sur Wonderbox qui aura toujours de quoi faire plaisir à n’importe quel profil. Notre coup-de-cœur cette saison ? La box cap ou pas cap en édition limitée. Au programme : pas moins de 2500 expériences adrénaline pour 1 à 7 personnes, et 8700 activités zen pour 1 à 2 personnes. De quoi combler toutes les mamans, quelles soient plutôt sensations fortes ou adaptes de la méditation (ou les deux).

Coffret CAP ou PAS CAP Wonderbox, 49,90 euros

Idée cadeau fête des mères : adrénaline ou zenitude ?

Une Wonderbox pour les Wonder-maman. Voici ce que propose l’audacieuse box cap ou pas cap de Wonderbox. A l’approche de la fête des mères, comblez-là avec un coffret avec lequel elle aura le choix entre une activité à sensations fortes, ou un instant relaxant hors du temps. Saut à l’élastique ou soin de la peau, conduite d’un bolide ou instant massage, virée en ULM ou soin des pieds, randonnée palmée ou modelage…il y en aura pour tous les goûts. Avec des expériences un peu partout en France, les mamans bénéficiaires de cette box pourront également tenter les expériences à sensations ou plus « chill » dans d’autres pays à l’instar de l’Espagne, du Portugal ou encore l’Italie. Une façon aussi d’en profiter pour prendre l’air, loin de chez soi, et dans un pays baigné par un soleil apaisant pour le corps et l’esprit. Une box valable jusqu’au 31 juillet 2025 (largement de quoi avoir le temps de faire son choix). Et qui sait, peut-être que vous allez être surpris par votre maman ?

