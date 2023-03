Feto é encontrado em meio ao lixo na estação de transbordo em Natal

PM disse que feto é de aproximadamente 8 meses e foi encontrado por catadores, congelado, dentro de uma sacola em meio ao lixo. Itep fez o recolhimento do corpo. Itep entrando no lixão para recolhimento do feto

Ednaldo Lima/Inter TV Cabugi

Um feto foi encontrado na tarde desta quarta-feira (29) por catadores na estação de transbordo de resíduos sólidos, que fica no bairro Cidade Nova, na Zona Oeste de Natal.

De acordo com a Polícia Militar o feto é de aproximadamente 8 meses e do sexo feminino – ele já mostrava toda formação do corpo humano.

Os catadores contaram que o feto estava no meio do lixo e congelado dentro de uma sacola azul. Uma jovem de 19 anos foi quem encontrou a sacola e se assustou – ela chamou a mãe, que, por sua vez, levou o irmão para conferir a sacola. Após abrirem, avisaram aos demais sobre a presença do feto.

Entrada da estação de transbordo de Cidade Nova, em Natal

Kleber Teixeira/Inter TV Cabugi

A PM disse que ainda não é possível afirmar se alguém deixou o feto no local ou se ele foi carregado por um dos caminhões de lixo.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do RN (Itep) foi acionada para realizar a análise do local e a necrópsia do feto.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

