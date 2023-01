Feto é encontrado em sacola de plástico no município de Itabaianinha

A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Carro do Instituto Médico Legal de Sergipe

Reprodução/TV Sergipe/Arquivo

Um feto foi encontrado, na tarde desta segunda-feira (30), na Rua Mário Leite, no Bairro Guilherme Campos, no município de Itabaianinha.

Segundo a Polícia Militar, o feto estava em uma sacola plástica e aparenta ser do sexo masculino.

Ainda de acordo com a PM, um cachorro teria encontrado a sacola, o que chamou a atenção de populares.

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou que já encaminhou uma equipe para o local.

Vittorio Ferla